Canciller califica como prioridad la extradición de sospechoso del atentado a Alas Chiricanas

El canciller de Panamá , Javier Martínez-Acha, afirmó que los trámites para la extradición de Ali Hage Zaki Jalil, sospechoso de ser uno de los autores del atentado con bomba contra el vuelo 901 de la aerolínea Alas Chiricanas, constituyen un caso de alta prioridad para el Estado panameño.

“Es un caso de prioridad (…) seremos muy diligentes”, aseguró el ministro.

El atentado, ocurrido el 19 de julio de 1994 en el sector de Santa Isabel, provincia de Colón, dejó un saldo de 21 personas fallecidas.

Ali Hage Zaki Jalil fue capturado por Interpol en la isla de Margarita, Venezuela, a inicios del mes de noviembre; no obstante, el canciller advirtió que existe un elemento que podría obstaculizar el proceso de extradición.

“Tengo entendido que ese supuesto terrorista tiene pasaporte venezolano, y eso podría significar algún tipo de obstáculo cuando Panamá formalice la extradición”, indicó Martínez-Acha.