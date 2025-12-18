Canciller de Panamá participa en cumbre del Mercosur

El ministro y canciller de Relaciones Exteriores , Javier Martínez-Acha Vásquez, llegó este jueves a Brasil para participar en la LXVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercado Común del Sur (Mercosur) y Estados Asociados.

A su arribo, el canciller panameño fue recibido por personal de protocolo de la Cancillería brasileña y por el embajador de Panamá en Brasil, Flavio Méndez, como parte de la agenda oficial del encuentro regional.

La cumbre tiene como sede la ciudad de Foz de Iguazú, ubicada en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, un punto estratégico para el bloque comercial sudamericano.

Agenda regional del Canciller y posible acuerdo histórico

El ministro Martínez-Acha Vásquez participará este viernes en la Reunión Ordinaria del Consejo del Mercosur, junto a una intensa agenda de encuentros que incluye a cancilleres, ministros de Economía, presidentes de bancos centrales y representantes de los países asociados al bloque.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, la reunión podría culminar con la firma histórica del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, uno de los pactos comerciales más relevantes a nivel global.

Panamá como Estado asociado

El Mercosur es actualmente la quinta economía más grande del mundo, con un mercado estimado de 271 millones de habitantes. Panamá se adhirió como Estado asociado en diciembre de 2024, lo que le permite participar en espacios de diálogo político, cooperación económica y fortalecimiento de relaciones comerciales con los países miembros.

La participación de Panamá en esta cumbre forma parte de la estrategia del país para ampliar su inserción internacional, diversificar mercados y consolidar su rol como plataforma logística y comercial en la región.