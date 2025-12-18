Panamá Nacionales -  18 de diciembre de 2025 - 11:29

Triple pago a jubilados y pensionados: habilitan líneas telefónicas si no recibe el beneficio

CSS informa pago a jubilados y pensionados este 19 de diciembre. Conozca los bonos, quiénes quedan fuera y los teléfonos de consulta.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) recordó a los jubilados y pensionados de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales que este viernes 19 de diciembre de 2025 se realizará el pago de la segunda quincena de diciembre, junto con los bonos especiales de fin de año.

La institución informó que no recibirán estos beneficios quienes ingresaron a planilla después de la fecha establecida por la CSS, conforme a la normativa vigente.

Líneas telefónicas para consultas por jubilados y pensionados

En caso de no recibir el pago o los bonos, la CSS habilitó las siguientes líneas telefónicas para consultas y verificación:

  • 513-4201
  • 513-1101
  • 513-1123
  • 513-4203
Bonos que se pagan en diciembre

  • Bono de B/.60.00 – Ley 51 de 2005

Dirigido a todos los jubilados y pensionados de IVM y Riesgos Profesionales que estén vigentes en la planilla de la segunda quincena de diciembre de 2025.

  • Bono de B/.100.00 – Ley 70 de 2011

Lo reciben los pensionados cuya pensión mensual sea mayor de B/.800.01 hasta B/.1,500.00, sin exceder B/.1,600.00. Este bono se entrega adicional al de B/.60.00, ya que a este grupo no se le reconoció el aumento escalonado contemplado en la ley.

  • Bono de B/.40.00 – Ley 438 de 2024

Para jubilados y pensionados que se encontraban vigentes en planilla durante la primera quincena de junio de 2024. La CSS reiteró a los beneficiarios la importancia de verificar sus pagos y comunicarse a los números habilitados en caso de inconsistencias.

