Procurador se pronuncia sobre los casos Odebrecht, Héctor Brands y La Parce

Durante un acto de informe de gestión, el Procurador General de la Nación , Luis Carlos Gómez, detalló los resultados judiciales alcanzados durante 2025 frente a la lucha contra el blanqueo de capitales, el terrorismo y delitos vinculados al crimen organizado.

image Procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez. TReporta

Procurador: avances y condenas en 2025 por lavado de dinero

Gómez informó que la Procuraduría ha sostenido un trabajo coordinado con instituciones financieras y organismos de supervisión, señalando que existe "una armonía entre las diversas instituciones que tienen que ver con las supervisiones financieras, la de los sujetos no financieros, la unidad de análisis financiero y, por parte de la Procuraduría que le corresponde la persecución penal para levantamiento de procesos que se presentan ante los tribunales de justicia".

El procurador destacó que, durante 2025, se han alcanzado 81 condenas por delitos de lavado, donde 79 son personas naturales y dos jurídicas. Agregó que el Ministerio Público continuará impulsando investigaciones, indicando que "toda denuncia que se presente ante el Ministerio Público será investigada".

Caso Odebrecht y expectativas judiciales

Sobre el proceso del caso Odebrecht, Gómez explicó que espera que la audiencia "pueda celebrarse efectivamente el 12 de enero", aclarando que cualquier cambio dependerá de decisiones judiciales. También afirmó que la empresa aún no ha completado los pagos pendientes de la multa acordada, pero aseguró que el Ministerio Público seguirá exigiendo el cumplimiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2001718406635286584?s=20&partner=&hide_thread=false El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, brindó un informe de la gestión realizada durante el 2025, donde se refirió a los casos más emblemáticos y señaló que para el mes de enero espera que se realice la audiencia del caso Odebrecht. pic.twitter.com/otcSxOiY8H — Telemetro Reporta (@TReporta) December 18, 2025

Otros procesos en investigación

El Procurador se refirió al caso del exdiputado Héctor Brands y sus familiares, señalando que se trata de un proceso por "enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales en modalidad de autor y algunas personas que han sido imputadas en calidad de cómplice o participe". Agregó que podrían surgir más investigados si la Fiscalía idéntica conexiones adicionales.

Asimismo, comentó el caso penitenciario de una persona conocida como "La Parce", donde se analiza la posible irregularidad en la emisión acelerada de informes técnicos de la junta técnica del sistema penitenciario que permitieron cambios en su medida de detención.

"En mi conocimiento de lo que tengo información al respecto, estos informes no se emiten a esa velocidad", declaró Gómez.

Nuevas leyes anticorrupción y postura del Ministerio Público

Ante una posible agenda legislativa contra mafias y corrupción, el Procurador afirmó que apoyará toda iniciativa que fortalezca las herramientas penales. "Todo proyecto de ley que tienda a fortalecer la persecución penal y el combate de delitos van a ser apoyado por parte del Ministerio Público" señaló.