Presidente Mulino indica que no descartan endurecer las penas a menores vinculados a hechos delictivos

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó en su conferencia de los jueves que no descartan endurecer las penas ante casos de menores de edad vinculados a hechos delictivos y homicidios, esto luego de que a un adolescente de 14 años presuntamente implicado en el homicidio de una unidad policial se le aplicó medida cautelar de reporte periódico. También habló sobre el caso del exdirector de Pandeportes, Héctor Brands.