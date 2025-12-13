Presidente Mulino lamenta la muerte en servicio del capitán de la Policía Nacional José Izasa Melo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, lamentó el fallecimiento en servicio del capitán de la Policía Nacional, José Izasa Melo, ocurrido el día de ayer en el corregimiento de Caimitillo, Panamá Norte, mientras intentaba aprehender al presunto autor de un homicidio.
De acuerdo con información preliminar, las personas involucradas en el hecho delictivo buscaban a un hombre que, mientras realizaba trabajos comunitarios, fue asesinado. Tras este suceso, unidades policiales iniciaron un operativo para dar con los responsables. Durante el intento de interceptación, el agente resultó herido y falleció camino a un centro médico.
Desde este viernes, en el área se mantiene una fuerte presencia policial, como parte de las acciones para capturar a los vinculados con el caso.