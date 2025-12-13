Presidente Mulino lamenta la muerte en servicio del capitán de la Policía Nacional José Izasa Melo

Presidente José Raúl Mulino lamenta la muerte en servicio del capitán de la Policía Nacional José Izasa Melo.

El presidente de la República, José Raúl Mulino , lamentó el fallecimiento en servicio del capitán de la Policía Nacional, José Izasa Melo, ocurrido el día de ayer en el corregimiento de Caimitillo, Panamá Norte, mientras intentaba aprehender al presunto autor de un homicidio.

"Lamento mucho la muerte en servicio del Capt. PM José Izasa Melo ayer en Caimitillo. A su familia nuestro total apoyo en este duro momento. Paz a su alma", describió el mandatario en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseRaulMulino/status/1999826382415654999&partner=&hide_thread=false Lamento mucho la muerte en servicio del Capt. PM José Izasa Melo ayer en Caimitillo. A su familia nuestro total apoyo en este duro momento. Paz a su alma — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) December 13, 2025

De acuerdo con información preliminar, las personas involucradas en el hecho delictivo buscaban a un hombre que, mientras realizaba trabajos comunitarios, fue asesinado. Tras este suceso, unidades policiales iniciaron un operativo para dar con los responsables. Durante el intento de interceptación, el agente resultó herido y falleció camino a un centro médico.

Desde este viernes, en el área se mantiene una fuerte presencia policial, como parte de las acciones para capturar a los vinculados con el caso.