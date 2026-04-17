Panamá vuelve a exportar atún a EE.UU. tras 26 años

Panamá recuperó el acceso al mercado de Estados Unidos para exportar atún aleta amarilla capturado industrialmente, luego de obtener la autorización de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).
Te puede interesar: Panamá al Mundial 2026: MINSA refuerza vacunación ante viajes programados
Tras 26 años, Panamá recupera mercado clave para el atún
La decisión marca el levantamiento de una restricción que se mantuvo durante más de dos décadas, permitiendo nuevamente que el atún panameño acceda a uno de los mercados más exigentes del mundo.
Según las autoridades, este avance responde a mejoras en los controles y prácticas de pesca, alineadas con los requisitos ambientales y regulatorios de Estados Unidos.
Aval de EE.UU. y enfoque en comercio justo
El embajador Cabrera señaló que este logro también se enmarca dentro de las prioridades comerciales impulsadas por el presidente Donald Trump.
Además, destacó que esta medida fortalece un comercio “justo y recíproco”, con beneficios tanto para productores panameños como para trabajadores estadounidenses.
Impacto para Panamá
La reapertura del mercado estadounidense representa una oportunidad clave para el sector pesquero nacional, al:
- Ampliar las exportaciones
- Generar empleo en la industria
- Fortalecer la competitividad internacional
El atún aleta amarilla es uno de los productos marinos más demandados a nivel global, por lo que este acceso podría dinamizar significativamente la economía del sector.
ARAP: Panamá recupera acceso al mercado de EE.UU. para el atún