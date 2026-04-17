Panamá vuelve a exportar atún a EE.UU. tras 26 años

Panamá recuperó el acceso al mercado de Estados Unidos para exportar atún aleta amarilla capturado industrialmente, luego de obtener la autorización de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

El anuncio fue destacado por el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, quien calificó la medida como un paso positivo que refleja el cumplimiento de estándares internacionales en materia de pesca responsable.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Te puede interesar: Panamá al Mundial 2026: MINSA refuerza vacunación ante viajes programados

Tras 26 años, Panamá recupera mercado clave para el atún

La decisión marca el levantamiento de una restricción que se mantuvo durante más de dos décadas, permitiendo nuevamente que el atún panameño acceda a uno de los mercados más exigentes del mundo.

Según las autoridades, este avance responde a mejoras en los controles y prácticas de pesca, alineadas con los requisitos ambientales y regulatorios de Estados Unidos.

Aval de EE.UU. y enfoque en comercio justo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USAmbassadorPAN/status/2045185141014716846?s=20&partner=&hide_thread=false Un paso positivo: Panamá obtuvo la autorización de la @NOAA para exportar atún aleta amarilla, capturado industrialmente a los Estados Unidos, lo que refleja el cumplimiento de los estándares estadounidenses para una pesca responsable. Este avance impulsa las prioridades del… — Embajador Kevin Marino Cabrera (@USAmbassadorPAN) April 17, 2026

El embajador Cabrera señaló que este logro también se enmarca dentro de las prioridades comerciales impulsadas por el presidente Donald Trump.

“Un paso positivo: Panamá obtuvo la autorización para exportar atún aleta amarilla, lo que refleja el cumplimiento de los estándares estadounidenses para una pesca responsable”, indicó. “Un paso positivo: Panamá obtuvo la autorización para exportar atún aleta amarilla, lo que refleja el cumplimiento de los estándares estadounidenses para una pesca responsable”, indicó.

Además, destacó que esta medida fortalece un comercio “justo y recíproco”, con beneficios tanto para productores panameños como para trabajadores estadounidenses.

Impacto para Panamá

La reapertura del mercado estadounidense representa una oportunidad clave para el sector pesquero nacional, al:

Ampliar las exportaciones

Generar empleo en la industria

Fortalecer la competitividad internacional

El atún aleta amarilla es uno de los productos marinos más demandados a nivel global, por lo que este acceso podría dinamizar significativamente la economía del sector.

ARAP: Panamá recupera acceso al mercado de EE.UU. para el atún