Panamá Nacionales -  16 de abril de 2026 - 15:04

Agroferias este 17 de abril: IMA anuncia venta de alimentos baratos

Para garantizar un proceso ordenado en las agroferias, la institución recordó que los asistentes deben presentar su cédula.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que el viernes 17 de abril se llevarán a cabo agroferias en diversos puntos del país. En estas jornadas, los ciudadanos podrán adquirir alimentos de calidad a bajos precios, iniciando la atención desde las 8:00 a.m.

Para garantizar un proceso ordenado y sostenible, la institución recordó los siguientes requisitos de ingreso:

  • Es obligatorio presentar la cédula de identidad personal.
  • Los asistentes deben llevar sus propias bolsas reutilizables para el despacho de los productos.

Agroferias del viernes 17 de abril

Chiriquí

  • Cancha de Llano del Medio, en Las Lomas, distrito de David.

Coclé

  • Casa Local de Santa Cruz, en Las Minas, distrito de Penonomé.

Panamá Oeste

  • Cancha deportiva de La Zanguenga, en Herrera, distrito de La Chorrera.

Los Santos

  • Calle Emilio Castro frente al Estadio Olmedo Solé, distrito de Las Tablas.

Herrera

  • Terrenos frente a la Escuela de Las Llanas, distrito de Los Pozos.
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