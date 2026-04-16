Agroferias este 17 de abril: IMA anuncia venta de alimentos baratos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que el viernes 17 de abril se llevarán a cabo agroferias en diversos puntos del país. En estas jornadas, los ciudadanos podrán adquirir alimentos de calidad a bajos precios, iniciando la atención desde las 8:00 a.m.
- Es obligatorio presentar la cédula de identidad personal.
- Los asistentes deben llevar sus propias bolsas reutilizables para el despacho de los productos.
Agroferias del viernes 17 de abril
Chiriquí
- Cancha de Llano del Medio, en Las Lomas, distrito de David.
Coclé
- Casa Local de Santa Cruz, en Las Minas, distrito de Penonomé.
Panamá Oeste
- Cancha deportiva de La Zanguenga, en Herrera, distrito de La Chorrera.
Los Santos
- Calle Emilio Castro frente al Estadio Olmedo Solé, distrito de Las Tablas.
Herrera
- Terrenos frente a la Escuela de Las Llanas, distrito de Los Pozos.