Panamá Nacionales -  16 de abril de 2026 - 15:17

Asamblea Nacional aprueba ley para garantizar educación a niños hospitalizados

La propuesta de la Asamblea Nacional busca proteger y promover el derecho fundamental a la educación de niños y niñas hospitalizados.

Asamblea Nacional aprueba ley para garantizar educación a niños hospitalizados.

Asamblea Nacional aprueba ley para garantizar educación a niños hospitalizados.

Asamblea Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 16 de abril en tercer debate, con un sólido respaldo de 49 votos a favor, el Proyecto de Ley 381. Esta iniciativa legislativa busca proteger y promover el derecho fundamental a la educación de niños, niñas y adolescentes que se encuentran hospitalizados o en situación de enfermedad prolongada.

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