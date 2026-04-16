El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 16 de abril en tercer debate, con un sólido respaldo de 49 votos a favor, el Proyecto de Ley 381. Esta iniciativa legislativa busca proteger y promover el derecho fundamental a la educación de niños, niñas y adolescentes que se encuentran hospitalizados o en situación de enfermedad prolongada.
Panamá Nacionales - 16 de abril de 2026 - 15:17
Asamblea Nacional aprueba ley para garantizar educación a niños hospitalizados
La propuesta de la Asamblea Nacional busca proteger y promover el derecho fundamental a la educación de niños y niñas hospitalizados.
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