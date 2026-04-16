Asamblea Nacional aprueba ley para garantizar educación a niños hospitalizados.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 16 de abril en tercer debate, con un sólido respaldo de 49 votos a favor, el Proyecto de Ley 381. Esta iniciativa legislativa busca proteger y promover el derecho fundamental a la educación de niños, niñas y adolescentes que se encuentran hospitalizados o en situación de enfermedad prolongada.