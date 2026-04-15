Panamá Nacionales -  15 de abril de 2026 - 16:40

IMA anuncia las Agroferias para este jueves 16 de abril en Coclé, Darién y Colón

Para garantizar un proceso ordenado en las agroferias, la institución recordó que los asistentes deben presentar su cédula.

Agroferias del IMA. 

Agroferias del IMA. 

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que el jueves 16 de abril se llevarán a cabo agroferias en diversos puntos del país. En estas jornadas, los ciudadanos podrán adquirir alimentos de calidad a bajos precios, iniciando la atención desde las 8:00 a.m.

Para garantizar un proceso ordenado y sostenible, la institución recordó los siguientes requisitos de ingreso:

  • Es obligatorio presentar la cédula de identidad personal.
  • Los asistentes deben llevar sus propias bolsas reutilizables para el despacho de los productos.

Agroferias del jueves 16 de abril

Coclé

  • A un costado de la Capilla de La Soledad, en La Pava, distrito de Olá.

Veraguas

  • Casa comunal El Común, en Los Valles, distrito de Cañazas.
  • Terminal de Transporte de La Floresta B, en San Martín de Porres, en Santiago.

Panamá Este

  • Río Lagarto en Chinina, distrito de Chepo.

Panamá Oeste

  • Cancha de baloncesto en Veracruz, distrito de Arraiján.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Sortova, distrito de Bugaba.

Bocas del Toro

  • Plaza Las Bandera, en Changuinola.

Herrera

  • Casa comunal de El Chumical, distrito de Las Minas.

Darién

  • Cancha de la Escuela de Cucunatí, distrito de Santa Fe.

Los Santos

  • Junta Comunal de El Espinal cabecera, distrito de Guararé.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Cancha comunal de Cerro Iglesia, distrito de Nole Duima.

Colón

  • Vera Plaza, a un costado de Banco Nacional, en Sabanitas, distrito de Colón.
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