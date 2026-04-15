IMA anuncia las Agroferias para este jueves 16 de abril en Coclé, Darién y Colón

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que el jueves 16 de abril se llevarán a cabo agroferias en diversos puntos del país. En estas jornadas, los ciudadanos podrán adquirir alimentos de calidad a bajos precios, iniciando la atención desde las 8:00 a.m.
- Es obligatorio presentar la cédula de identidad personal.
- Los asistentes deben llevar sus propias bolsas reutilizables para el despacho de los productos.
Agroferias del jueves 16 de abril
Coclé
- A un costado de la Capilla de La Soledad, en La Pava, distrito de Olá.
Veraguas
- Casa comunal El Común, en Los Valles, distrito de Cañazas.
- Terminal de Transporte de La Floresta B, en San Martín de Porres, en Santiago.
Panamá Este
- Río Lagarto en Chinina, distrito de Chepo.
Panamá Oeste
- Cancha de baloncesto en Veracruz, distrito de Arraiján.
Chiriquí
- Cancha comunal de Sortova, distrito de Bugaba.
Bocas del Toro
- Plaza Las Bandera, en Changuinola.
Herrera
- Casa comunal de El Chumical, distrito de Las Minas.
Darién
- Cancha de la Escuela de Cucunatí, distrito de Santa Fe.
Los Santos
- Junta Comunal de El Espinal cabecera, distrito de Guararé.
Comarca Ngäbe Buglé
- Cancha comunal de Cerro Iglesia, distrito de Nole Duima.
Colón
- Vera Plaza, a un costado de Banco Nacional, en Sabanitas, distrito de Colón.