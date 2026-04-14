Panamá Nacionales -  14 de abril de 2026 - 09:55

Agroferias en Panamá este 15 de abril: puntos, horarios y requisitos

Para garantizar un proceso ordenado en las agroferias, la institución recordó que los asistentes deben presentar su cédula.

Agroferias del IMA en Panamá.

Agroferias del IMA en Panamá.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que el miércoles 15 de abril se llevarán a cabo agroferias en diversos puntos del país. En estas jornadas, los ciudadanos podrán adquirir alimentos de calidad a bajos precios, iniciando la atención desde las 8:00 a.m.

Para garantizar un proceso ordenado y sostenible, la institución recordó los siguientes requisitos de ingreso:

  • Es obligatorio presentar la cédula de identidad personal.
  • Los asistentes deben llevar sus propias bolsas reutilizables para el despacho de los productos.

Agroferias para el miércoles 15 de abril

Los Santos

  • A un costado de la Iglesia de El Ejido, distrito de Los Santos.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Cancha comunal de Llano Tugrí, distrito de Müna.

Panamá Oeste

  • Casa local de Bueno Aires, en el distrito de Chame.

Chiriquí

  • Cancha de El Almojábano, en el distrito de Dolega.

Herrera

  • Casa comunal de La Candelaria, en el distrito de Pesé.

Veraguas

  • Cancha techada de Llano Catival, distrito de Mariato.
  • Terrenos de la Feria de Soná, en el distrito de Soná.

Bocas del Toro

  • Barriada 14 de Abril, en Barranco Adentro, distrito de Changuinola.

Panamá

  • Antigua piquera de buses en Calle 6ta Don Bosco, corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá.
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