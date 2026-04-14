Agroferias en Panamá este 15 de abril: puntos, horarios y requisitos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que el miércoles 15 de abril se llevarán a cabo agroferias en diversos puntos del país. En estas jornadas, los ciudadanos podrán adquirir alimentos de calidad a bajos precios, iniciando la atención desde las 8:00 a.m.
- Es obligatorio presentar la cédula de identidad personal.
- Los asistentes deben llevar sus propias bolsas reutilizables para el despacho de los productos.
Agroferias para el miércoles 15 de abril
Los Santos
- A un costado de la Iglesia de El Ejido, distrito de Los Santos.
Comarca Ngäbe Buglé
- Cancha comunal de Llano Tugrí, distrito de Müna.
Panamá Oeste
- Casa local de Bueno Aires, en el distrito de Chame.
Chiriquí
- Cancha de El Almojábano, en el distrito de Dolega.
Herrera
- Casa comunal de La Candelaria, en el distrito de Pesé.
Veraguas
- Cancha techada de Llano Catival, distrito de Mariato.
- Terrenos de la Feria de Soná, en el distrito de Soná.
Bocas del Toro
- Barriada 14 de Abril, en Barranco Adentro, distrito de Changuinola.
Panamá
- Antigua piquera de buses en Calle 6ta Don Bosco, corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá.