Panamá Nacionales -  13 de abril de 2026 - 16:38

Agroferias del IMA el 14 y 15 de abril: lista completa de lugares

Los asistentes a las agroferias deben llevar sus propias bolsas reutilizables para el despacho de los productos.

Agroferias del IMA para el 14 y 15 de abril.

Agroferias del IMA para el 14 y 15 de abril.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que los días martes 14 y miércoles 15 de abril se llevarán a cabo agroferias en diversos puntos del país. En estas jornadas, los ciudadanos podrán adquirir alimentos de calidad a bajos precios, iniciando la atención desde las 8:00 a.m.

Para garantizar un proceso ordenado y sostenible, la institución recordó los siguientes requisitos de ingreso:

  • Es obligatorio presentar la cédula de identidad personal.
  • Los asistentes deben llevar sus propias bolsas reutilizables para el despacho de los productos.

Agroferias en Panamá para el 14 y 15 de abril

Martes 14 de abril

Comarca Ngäbe Buglé

  • Cancha comunal de Cerro Pelado, distrito de Nurum.

Panamá Oeste

  • Cuadro de El Pantanal den Burunga, distrito de Arraiján.

Chiriquí

  • Cancha de Santa Marta, en el distrito de Bugaba.

Coclé

  • Casa local de Pueblo Nuevo, en Caballero, distrito de Antón.

Panamá Este

  • Unión Santeña, en Chimán, en el distrito de Chepo.

Veraguas

  • Cuadro de San José, en el distrito de San Francisco.
  • Cancha multiusos de Los Ruices, en El Prado, distrito de Las Palmas.

Los Santos

  • Junta Comunal de Guánico, en el distrito de Tonosí.

Darién

  • Cancha de la Junta Comunal de Agua Fría, en el distrito de Santa Fe.

Colón

  • Casa comunal de Salamanca, distrito de Colón.

Herrera

  • Junta comunal de Chupampa, en el distrito de Santa María.

Panamá

  • Cuadro El Fata en La Rivera, corregimiento de Pedregal.

Miércoles 15 de abril

Los Santos

  • A un costado de la Iglesia de El Ejido, distrito de Los Santos.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Cancha comunal de Llano Tugrí, distrito de Müna.

Panamá Oeste

  • Casa local de Bueno Aires, en el distrito de Chame.

Chiriquí

  • Cancha de El Almojábano, en el distrito de Dolega.

Herrera

  • Casa comunal de La Candelaria, en el distrito de Pesé.

Veraguas

  • Cancha techada de Llano Catival, distrito de Mariato.
  • Terrenos de la Feria de Soná, en el distrito de Soná.

Bocas del Toro

  • Barriada 14 de Abril, en Barranco Adentro, distrito de Changuinola.

Panamá

  • Antigua piquera de buses en Calle 6ta Don Bosco, corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá.
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