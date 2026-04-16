Panamá Nacionales -  16 de abril de 2026 - 15:42

Nueva beca de $20 mil en EE.UU. para latinoamericanos: requisitos y cómo aplicar

SENACYT anuncia beca en EE.UU. con $20 mil para académicos. Conoce requisitos, duración y cómo aplicar al programa en Washington.

SENACYT anuncia beca en EE.UU. con $20 mil para académicos

SENACYT anuncia beca en EE.UU. con $20 mil para académicos

EFE/EPA/Jim Lo Scalzo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación informó sobre una nueva oportunidad de beca dirigida a académicos de América Latina y el Caribe, impulsada por el Instituto de Política Espacial de la Universidad George Washington.

El programa busca fortalecer la investigación en temas clave del sector espacial.

Programa se realizará en Washington, D.C.

Los becarios seleccionados participarán en un programa intensivo de tres meses en Washington, D.C., donde trabajarán junto a expertos en política espacial.

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Durante la estancia, los participantes podrán:

  • Interactuar con tomadores de decisión
  • Colaborar con líderes del sector
  • Desarrollar investigaciones especializadas

¿Qué incluye la beca?

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La beca contempla una asignación de:

  • USD $20,000 para cubrir gastos de manutención

Además, está enfocada en fortalecer estudios sobre:

  • Sistemas de satélites en órbita terrestre baja (LEO)
  • Marcos de política espacial

‍ ¿Quiénes pueden aplicar?

El programa está dirigido a académicos interesados en el desarrollo de investigaciones en el ámbito espacial, especialmente aquellos enfocados en políticas públicas y tecnología satelital.

¿Cómo aplicar?

Los interesados pueden consultar los requisitos completos y detalles del programa en el siguiente enlace: Convocatoria oficial de la beca

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