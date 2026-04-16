Nueva beca de $20 mil en EE.UU. para latinoamericanos: requisitos y cómo aplicar

SENACYT anuncia beca en EE.UU. con $20 mil para académicos

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación informó sobre una nueva oportunidad de beca dirigida a académicos de América Latina y el Caribe, impulsada por el Instituto de Política Espacial de la Universidad George Washington.

El programa busca fortalecer la investigación en temas clave del sector espacial.

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Programa se realizará en Washington, D.C.

Los becarios seleccionados participarán en un programa intensivo de tres meses en Washington, D.C., donde trabajarán junto a expertos en política espacial.

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Durante la estancia, los participantes podrán:

Interactuar con tomadores de decisión

Colaborar con líderes del sector

Desarrollar investigaciones especializadas

¿Qué incluye la beca?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044869557525872861?s=20&partner=&hide_thread=false Una nueva beca dirigida a académicos de América Latina y el Caribe ha sido anunciada por el Instituto de Política Espacial de la Universidad George Washington (GW).



La @senacyt detalla que los becarios seleccionados participarán en un programa intensivo de 3 meses en Washington,… pic.twitter.com/lMZopNCv6p — Telemetro Reporta (@TReporta) April 16, 2026

La beca contempla una asignación de:

USD $20,000 para cubrir gastos de manutención

Además, está enfocada en fortalecer estudios sobre:

Sistemas de satélites en órbita terrestre baja (LEO)

Marcos de política espacial

‍ ¿Quiénes pueden aplicar?

El programa está dirigido a académicos interesados en el desarrollo de investigaciones en el ámbito espacial, especialmente aquellos enfocados en políticas públicas y tecnología satelital.

¿Cómo aplicar?

Los interesados pueden consultar los requisitos completos y detalles del programa en el siguiente enlace: Convocatoria oficial de la beca