Comisión de Presupuesto aprueba $30 millones para el subsidio del combustible

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional dio luz verde a un traslado de partida por un monto de 30 millones de dólares a favor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Estos recursos están destinados a financiar la primera fase del programa de subsidio del combustible.

La medida beneficia directamente a los transportistas de los sectores selectivo y colectivo a nivel nacional. Según las autoridades, este movimiento financiero asegura que el precio fijo en las estaciones de servicio se mantenga sin afectar el presupuesto operativo de quienes movilizan a la población y los alimentos.

Durante la sustentación, el ministro de Economía encargado, Fausto Fernández, aclaró que estos fondos provienen estratégicamente de ahorros generados a través del servicio de la deuda pública.

Fernández explicó que, aunque el Consejo de Gabinete autorizó un programa total de 100 millones de dólares para estabilizar los precios de la gasolina de 91 y 95 octanos, así como del diésel, se ha decidido liberar estos primeros 30 millones para monitorear de cerca el comportamiento del consumo en las estaciones de servicio durante las próximas semanas.