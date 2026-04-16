Panamá gana oro en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud en lucha femenina

Panamá celebra un nuevo logro deportivo gracias a las destacadas actuaciones de Aisha Williams y Yumaira Russell, quienes se consagraron campeonas en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud al obtener medallas de oro en lucha.

Williams dominó la categoría de los 73 kilogramos, mientras que Russell hizo lo propio en los 65 kg, demostrando técnica, fortaleza y determinación en cada uno de sus combates.

IV Juegos Suramericanos de la Juventud: El esfuerzo y la disciplina dan frutos para Panamá

Ambas atletas reflejan el resultado de años de trabajo duro, disciplina y perseverancia, valores que hoy las colocan en lo más alto del podio y las convierten en referentes del deporte panameño.

Estos triunfos no solo representan un orgullo para el país, sino que también impulsan el desarrollo de la lucha en Panamá, motivando a nuevas generaciones a seguir el camino del alto rendimiento y la excelencia deportiva.