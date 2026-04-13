Panamá Deportes -  13 de abril de 2026 - 08:33

Panamá inaugura los Juegos Suramericanos de la Juventud con emotivo desfile

Panamá inauguró los Juegos Suramericanos de la Juventud con un desfile lleno de orgullo. Mulino dio apertura oficial al evento.

Panamá inaugura los Juegos Suramericanos de la Juventud

Panamá inaugura los Juegos Suramericanos de la Juventud

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La delegación de Panamá desfiló bajo el aplauso de miles de asistentes, marcando el inicio oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud.

El desfile de naciones volvió a destacar que el deporte no tiene fronteras, en una jornada cargada de orgullo, cultura y hospitalidad panameña.

Mulino inaugura oficialmente los juegos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, fue el encargado de declarar oficialmente inaugurada esta importante cita deportiva juvenil.

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Con este acto protocolar, Panamá se convierte en el epicentro del deporte juvenil suramericano, recibiendo a delegaciones de distintos países del continente.

Un evento que une a la región

Los Juegos Suramericanos de la Juventud reúnen a jóvenes atletas en diversas disciplinas, promoviendo valores como la competencia sana, el respeto y la integración regional.

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