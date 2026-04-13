Panamá inaugura los Juegos Suramericanos de la Juventud con emotivo desfile

La delegación de Panamá desfiló bajo el aplauso de miles de asistentes, marcando el inicio oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud.
Mulino inaugura oficialmente los juegos
El presidente de la República, José Raúl Mulino, fue el encargado de declarar oficialmente inaugurada esta importante cita deportiva juvenil.
Con este acto protocolar, Panamá se convierte en el epicentro del deporte juvenil suramericano, recibiendo a delegaciones de distintos países del continente.
Un evento que une a la región
Los Juegos Suramericanos de la Juventud reúnen a jóvenes atletas en diversas disciplinas, promoviendo valores como la competencia sana, el respeto y la integración regional.