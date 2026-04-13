Panamá inaugura los Juegos Suramericanos de la Juventud con emotivo desfile

Panamá inaugura los Juegos Suramericanos de la Juventud

La delegación de Panamá desfiló bajo el aplauso de miles de asistentes, marcando el inicio oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud.

El desfile de naciones volvió a destacar que el deporte no tiene fronteras, en una jornada cargada de orgullo, cultura y hospitalidad panameña.

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Mulino inaugura oficialmente los juegos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, fue el encargado de declarar oficialmente inaugurada esta importante cita deportiva juvenil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/presidenciapma/status/2043513086980587686?s=20&partner=&hide_thread=false ¡La llama que ilumina los sueños de una generación!



Oficialmente, el Presidente @JoseRaulMulino da por inaugurados los IV Juegos Suramericanos de la Juventud.



¡Panamá se consolida como el gran anfitrión del deporte regional! #AOtroNivel #ConPasoFirme pic.twitter.com/cpmSZgF8id — Presidencia de la República de Panamá (@presidenciapma) April 13, 2026

Con este acto protocolar, Panamá se convierte en el epicentro del deporte juvenil suramericano, recibiendo a delegaciones de distintos países del continente.

Un evento que une a la región

Los Juegos Suramericanos de la Juventud reúnen a jóvenes atletas en diversas disciplinas, promoviendo valores como la competencia sana, el respeto y la integración regional.