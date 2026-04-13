IV Juegos Suramericanos 2026 en Panamá: ¿cuántos países participan?

El presidente José Raúl Mulino inauguró los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que reúnen a más de 2,000 atletas de 15 países y se extenderán hasta el 15 de abril, bajo la organización de la Organización Deportiva Suramericana.

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Medallistas Olímpicos encienden la llama de los Juegos Suramericanos 2026

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La ceremonia, realizada en el estadio Rommel Fernández, incluyó el desfile de delegaciones y el encendido de la llama por figuras como Irving Saladino y Atheyna Bylon, además de presentaciones artísticas que resaltaron la cultura panameña.

Las competencias se desarrollarán en diversas sedes del país y, bajo el lema “Nuestra identidad, a otro nivel”, destacan por ser la edición con mayor participación juvenil en la historia del evento.