Fútbol Deportes -  13 de abril de 2026 - 09:33

Investigan a jugador de Alianza FC tras polémica en partido de la LPF

La LPF investiga a un jugador de Alianza FC tras polémica ante Plaza Amador. Activan protocolo de integridad.

Investigan a jugador de Alianza FC 

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LPF activa protocolo de integridad

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El organismo informó que la medida se adopta de manera preventiva, con el objetivo de garantizar una revisión técnica, objetiva y transparente de los hechos.

El caso fue remitido a la Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol, que será la encargada de analizar la situación y determinar si corresponde aplicar sanciones.

Citarán a técnico y jugador

Además, la Unidad de Integridad convocará al director técnico Jair Palacios y al jugador involucrado, para que presenten sus descargos y aporten elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

La LPF reiteró su compromiso con el debido proceso y la presunción de inocencia, evitando juicios anticipados.

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Alianza FC abre investigación interna

Por su parte, el Alianza FC anunció la apertura de un proceso interno para analizar los hechos registrados durante el encuentro.

El club señaló que rechaza cualquier conducta que ponga en duda la transparencia del deporte y aseguró que la investigación se realizará con imparcialidad, escuchando a todas las partes involucradas.

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Llamado a la prudencia

La LPF hizo un llamado a la responsabilidad en la emisión de opiniones públicas, advirtiendo que señalamientos sin pruebas pueden afectar tanto a los involucrados como a la reputación del torneo.

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