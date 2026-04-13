Investigan a jugador de Alianza FC tras polémica en partido de la LPF

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) activó un protocolo de integridad tras declaraciones emitidas luego del partido entre Alianza FC y CD Plaza Amador.

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LPF activa protocolo de integridad

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2043163861411303633?s=20&partner=&hide_thread=false ¡MANO CLARA!



Penal para Plaza Amador luego de una mano.#LPFxRPC pic.twitter.com/mUIvp0d1yR — Deportes RPC (@deportes_rpc) April 12, 2026

El organismo informó que la medida se adopta de manera preventiva, con el objetivo de garantizar una revisión técnica, objetiva y transparente de los hechos.

El caso fue remitido a la Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol, que será la encargada de analizar la situación y determinar si corresponde aplicar sanciones.

Citarán a técnico y jugador

Además, la Unidad de Integridad convocará al director técnico Jair Palacios y al jugador involucrado, para que presenten sus descargos y aporten elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

La LPF reiteró su compromiso con el debido proceso y la presunción de inocencia, evitando juicios anticipados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2043169099946082708?s=20&partner=&hide_thread=false "FUE DESCARADO Y HAY QUE INVESTIGARLO"



El entrenador de Alianza FC Jair Palacios muy molesto con su jugador luego de la mano en el área que le dio un penal a Plaza Amador y empataron el juego.#LPFxRPC pic.twitter.com/HhEq0czyJZ — Deportes RPC (@deportes_rpc) April 12, 2026

Alianza FC abre investigación interna

Por su parte, el Alianza FC anunció la apertura de un proceso interno para analizar los hechos registrados durante el encuentro.

El club señaló que rechaza cualquier conducta que ponga en duda la transparencia del deporte y aseguró que la investigación se realizará con imparcialidad, escuchando a todas las partes involucradas.

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Por acontecimientos dados en el encuentro de la J13 @LPFpanama entre Plaza Amador y Alianza FC, por respeto a la institucionalidad e integridad del club#SiempreAlianza pic.twitter.com/lBGEOqxV9g — Alianza, F.C. (@alianzafc) April 13, 2026

Llamado a la prudencia

La LPF hizo un llamado a la responsabilidad en la emisión de opiniones públicas, advirtiendo que señalamientos sin pruebas pueden afectar tanto a los involucrados como a la reputación del torneo.