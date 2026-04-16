Hospital Santo Tomás inaugura nueva sala de espera en urgencias

El Hospital Santo Tomás inauguró una nueva sala de espera en su Servicio de Urgencias, con el objetivo de mejorar la atención a pacientes y familiares, así como las condiciones laborales del personal de salud.

Desde este 16 de abril de 2026, los usuarios cuentan con espacios renovados y más cómodos dentro de una de las áreas de mayor demanda del centro hospitalario.

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Espacios modernos y mayor comodidad

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La remodelación incluyó mejoras en:

Área de admisión

Triaje

Consultorios

Acceso a urgencias

Además, se realizaron trabajos como:

Construcción de seis cubículos en baños

Revestimiento de paredes

Pulido de pisos

Instalación de 50 sillas nuevas y un televisor

Estas adecuaciones permiten ofrecer un entorno más funcional y digno para quienes acuden en situaciones de emergencia.

Refuerzan capacidad médica con nuevos equipos

El hospital también fortaleció su capacidad de atención con la incorporación de un tomógrafo de 64 cortes, que permite realizar estudios avanzados como:

Imágenes cerebrales

Diagnósticos abdominales

Evaluaciones cardiotorácicas

El servicio cuenta además con una Unidad de Trauma y una Unidad Cardiopulmonar para atender casos críticos.

Ministro destaca impacto en pacientes y personal

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El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que esta mejora beneficia tanto a pacientes como al personal médico.

“El beneficio no es únicamente para el paciente y sus familiares, sino también para el personal que labora aquí”, expresó. “El beneficio no es únicamente para el paciente y sus familiares, sino también para el personal que labora aquí”, expresó.

También destacó la importancia de invertir en mantenimiento para prolongar la vida útil de las instalaciones y reducir costos futuros.

Aumenta la demanda en urgencias

El director médico del hospital, Luis Carlos Bravo, indicó que la remodelación responde al incremento sostenido en la atención: