Hospital Santo Tomás inaugura nueva sala de espera en urgencias

El Hospital Santo Tomás inauguró una nueva sala de espera en su Servicio de Urgencias, con el objetivo de mejorar la atención a pacientes y familiares, así como las condiciones laborales del personal de salud.
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Espacios modernos y mayor comodidad
La remodelación incluyó mejoras en:
- Área de admisión
- Triaje
- Consultorios
- Acceso a urgencias
Además, se realizaron trabajos como:
- Construcción de seis cubículos en baños
- Revestimiento de paredes
- Pulido de pisos
- Instalación de 50 sillas nuevas y un televisor
Estas adecuaciones permiten ofrecer un entorno más funcional y digno para quienes acuden en situaciones de emergencia.
Refuerzan capacidad médica con nuevos equipos
El hospital también fortaleció su capacidad de atención con la incorporación de un tomógrafo de 64 cortes, que permite realizar estudios avanzados como:
- Imágenes cerebrales
- Diagnósticos abdominales
- Evaluaciones cardiotorácicas
El servicio cuenta además con una Unidad de Trauma y una Unidad Cardiopulmonar para atender casos críticos.
Ministro destaca impacto en pacientes y personal
El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que esta mejora beneficia tanto a pacientes como al personal médico.
También destacó la importancia de invertir en mantenimiento para prolongar la vida útil de las instalaciones y reducir costos futuros.
Aumenta la demanda en urgencias
El director médico del hospital, Luis Carlos Bravo, indicó que la remodelación responde al incremento sostenido en la atención:
- 2024: 53,245 pacientes
- 2025: 54,145 pacientes
- 2026 (primer trimestre): 12,836 atenciones
- Promedio diario: 200 pacientes