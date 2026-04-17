Panamá firma acuerdo con la OCDE en París para fortalecer transparencia e inversiones

Panamá dio un paso clave en su proyección internacional. El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, firmó en París un Memorando de Entendimiento (MOU) con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann.
Panamá: “No es simbólico, es estratégico”
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Tras la firma en la sede del organismo en París, el canciller destacó el alcance del acuerdo.
El diplomático subrayó que Panamá busca posicionarse como un socio activo dentro de la OCDE, dispuesto a ser evaluado y a mejorar continuamente sus políticas públicas.
Cooperación técnica y estándares globales
El Memorando de Entendimiento establece un marco de cooperación que incluye:
- Intercambio de datos
- Evaluación comparada de políticas públicas
- Misiones de expertos internacionales
- Recomendaciones basadas en evidencia
Este paso permitirá a Panamá integrarse más profundamente en los espacios donde se definen estándares globales.
Impacto en inversiones y competitividad
El Gobierno proyecta que este acuerdo tendrá efectos directos en la economía nacional:
- Mejora del clima de inversión
- Mayor competitividad del país
- Fortalecimiento institucional
- Impulso a la innovación y capital humano
Además, busca alinear el sistema educativo con las exigencias de la economía global.
Acercamiento con sector empresarial francés
Previo a la firma, el canciller sostuvo un encuentro con Philippe Gautier, representante de MEDEF International, una de las principales redes empresariales de Francia.
El objetivo fue posicionar a Panamá como destino estratégico para inversiones extranjeras responsables, especialmente en sectores como:
- Infraestructura
- Tecnología
- Sostenibilidad
Mensaje al mundo
El canciller enfatizó que este acuerdo envía una señal clara a la comunidad internacional.
“Panamá elige la transparencia, la previsibilidad y el Estado de derecho”, afirmó.
Con este paso, el país busca consolidarse como un hub logístico y comercial confiable en la región.