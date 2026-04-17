Panamá firma acuerdo con la OCDE en París para fortalecer transparencia e inversiones

Panamá firma acuerdo con la OCDE en París

Panamá dio un paso clave en su proyección internacional. El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, firmó en París un Memorando de Entendimiento (MOU) con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann.

El acuerdo representa un reconocimiento a los esfuerzos del país por alinear sus políticas públicas con estándares internacionales en áreas como transparencia, gobernanza, integridad financiera y desarrollo sostenible.

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Panamá: “No es simbólico, es estratégico”

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Tras la firma en la sede del organismo en París, el canciller destacó el alcance del acuerdo.

“Este no es un acto simbólico. Es una decisión estratégica. Un compromiso de transformación”, afirmó Martínez-Acha Vásquez. “Este no es un acto simbólico. Es una decisión estratégica. Un compromiso de transformación”, afirmó Martínez-Acha Vásquez.

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El diplomático subrayó que Panamá busca posicionarse como un socio activo dentro de la OCDE, dispuesto a ser evaluado y a mejorar continuamente sus políticas públicas.

Cooperación técnica y estándares globales

El Memorando de Entendimiento establece un marco de cooperación que incluye:

Intercambio de datos

Evaluación comparada de políticas públicas

Misiones de expertos internacionales

Recomendaciones basadas en evidencia

Este paso permitirá a Panamá integrarse más profundamente en los espacios donde se definen estándares globales.

“En esencia, integra a Panamá en la arquitectura de las mejores prácticas globales”, sostuvo el canciller. “En esencia, integra a Panamá en la arquitectura de las mejores prácticas globales”, sostuvo el canciller.

Impacto en inversiones y competitividad

El Gobierno proyecta que este acuerdo tendrá efectos directos en la economía nacional:

Mejora del clima de inversión

Mayor competitividad del país

Fortalecimiento institucional

Impulso a la innovación y capital humano

Además, busca alinear el sistema educativo con las exigencias de la economía global.

Acercamiento con sector empresarial francés

Previo a la firma, el canciller sostuvo un encuentro con Philippe Gautier, representante de MEDEF International, una de las principales redes empresariales de Francia.

El objetivo fue posicionar a Panamá como destino estratégico para inversiones extranjeras responsables, especialmente en sectores como:

Infraestructura

Tecnología

Sostenibilidad

Mensaje al mundo

El canciller enfatizó que este acuerdo envía una señal clara a la comunidad internacional.

“Panamá elige la transparencia, la previsibilidad y el Estado de derecho”, afirmó.

Con este paso, el país busca consolidarse como un hub logístico y comercial confiable en la región.