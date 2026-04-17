Panamá Nacionales -  17 de abril de 2026 - 14:44

Agroferias este sábado 18 de abril: estos son los puntos a nivel nacional

Para garantizar un proceso ordenado en las agroferias, la institución recordó que los asistentes deben presentar su cédula.

Agroferias del IMA en Panamá.

Agroferias del IMA en Panamá.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que el sábado 18 de abril se llevarán a cabo agroferias en diversos puntos del país. En estas jornadas, los ciudadanos podrán adquirir alimentos de calidad a bajos precios, iniciando la atención desde las 8:00 a.m.

Para garantizar un proceso ordenado y sostenible, la institución recordó los siguientes requisitos de ingreso:

  • Es obligatorio presentar la cédula de identidad personal.
  • Los asistentes deben llevar sus propias bolsas reutilizables para el despacho de los productos.

Agroferias del IMA para el sábado 18 de abril

Panamá

  • Isla Otoque y Occidente, distrito de Taboga.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Cancha comunal de El Piro #1, distrito de Ñurum.
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Agroferias del domingo 19 de abril

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