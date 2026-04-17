Agroferias este sábado 18 de abril: estos son los puntos a nivel nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que el sábado 18 de abril se llevarán a cabo agroferias en diversos puntos del país. En estas jornadas, los ciudadanos podrán adquirir alimentos de calidad a bajos precios, iniciando la atención desde las 8:00 a.m.
- Es obligatorio presentar la cédula de identidad personal.
- Los asistentes deben llevar sus propias bolsas reutilizables para el despacho de los productos.
Agroferias del IMA para el sábado 18 de abril
Panamá
- Isla Otoque y Occidente, distrito de Taboga.
Comarca Ngäbe Buglé
- Cancha comunal de El Piro #1, distrito de Ñurum.
Agroferias del domingo 19 de abril