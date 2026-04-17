Panamá legaliza taxis de lujo por apps y cambia el transporte selectivo

El transporte selectivo en Panamá entra en una nueva etapa. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la implementación de un decreto que regula los llamados taxis de lujo operados a través de plataformas tecnológicas.
Plataformas digitales entran al marco legal
Con esta normativa, las plataformas tecnológicas de transporte pasan a integrarse formalmente al sistema regulado.
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Además, destacó que los conductores que operan mediante aplicaciones podrán obtener un certificado de operación, lo que les otorgará respaldo legal y estabilidad en el sector.
Competencia en igualdad de condiciones
Uno de los puntos clave de la regulación es la convivencia entre plataformas digitales y el taxi tradicional.
“Le vamos a dar a ese conductor de plataforma un título de valor. El paso siguiente es que el transporte selectivo también se introduzca en esta modernización y la tecnología llegue al taxi amarillo”, afirmó.
Según la ATTT, la competencia continuará, pero bajo nuevas reglas:
- Igualdad de condiciones
- Mayor calidad en el servicio
- Beneficio directo al usuario
Fiscalización más tecnológica que humana
La entidad también anunció cambios en la supervisión del sistema, con un enfoque digital.
Se creará una unidad especializada para fiscalizar los certificados de operación de los taxis de lujo, apoyada principalmente en herramientas tecnológicas.
Plazo de implementación
De acuerdo con lo establecido en el decreto, la ATTT deberá estar lista en un plazo de menos de tres meses para ejecutar la regulación y garantizar su cumplimiento.
Antecedentes del conflicto
El director recordó que en 2017 se emitió un decreto que posteriormente fue derogado tras la llegada de las plataformas digitales, lo que generó vacíos legales y conflictos con el sector transporte.
Incluso, parte de ese marco fue llevado a instancias judiciales, donde se declararon nulos varios artículos, lo que prolongó la falta de regulación clara.
“Durante años, el sector transporte y las plataformas han convivido en hostilidad por la falta de una decisión para regularizar”, indicó.