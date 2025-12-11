María Corina Machado resalta apoyo de Panamá y del presidente Mulino en Oslo

Durante su visita a Oslo por la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado habló sobre el encuentro sostenido con el presidente panameño José Raúl Mulino, y resaltó el papel que Panamá ha desempeñado en la defensa del proceso democrático venezolano.

Machado calificó el encuentro como “extraordinario para todos los venezolanos”, destacando especialmente el resguardo de las actas electorales en territorio panameño. “Eso ha sido para los venezolanos una demostración de la confianza profunda que hay entre nuestras dos naciones. Es un pasado y un futuro común”, expresó. Machado calificó el encuentro como “extraordinario para todos los venezolanos”, destacando especialmente el resguardo de las actas electorales en territorio panameño. “Eso ha sido para los venezolanos una demostración de la confianza profunda que hay entre nuestras dos naciones. Es un pasado y un futuro común”, expresó.

La dirigente agradeció además el respaldo temprano recibido por parte de Panamá. “Fue uno de los primeros apoyos que tuvimos, y ahora cuando nos está apoyando el mundo entero, imagínense lo que esto significa. Estamos muy agradecidos con todo el pueblo de Panamá y por supuesto con el presidente José Raúl Mulino”, afirmó.

María Corina Machado destaca apoyo de Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1999082217084195250?s=20&partner=&hide_thread=false “De los primeros apoyos que tuvimos y ahora cuando nos está apoyando el mundo entero, imagínense lo que esto significa, así que estamos muy agradecidos con todo el pueblo de Panamá y por supuesto al presidente -José Raúl Mulino”, @MariaCorinaYA Machado. pic.twitter.com/oZkUFFsR3R — Telemetro Reporta (@TReporta) December 11, 2025

Machado, de 58 años, aseguró este jueves, en el Parlamento noruego, que la “tiranía” en Venezuela “acabará muy pronto”, reafirmando que llevará el Nobel “al pueblo venezolano” cuando las condiciones permitan su retorno seguro.

“Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado. No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para regresar y para poner fin a esta tiranía muy pronto”, dijo durante su intervención en inglés. “Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado. No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para regresar y para poner fin a esta tiranía muy pronto”, dijo durante su intervención en inglés.

Operación salida

La opositora aprovechó para agradecer a quienes “arriesgaron sus vidas” para que pudiera viajar a Noruega, tras un operativo de salida llevado a cabo en secreto que le impidió llegar a tiempo a la ceremonia oficial, razón por la que su hija Ana Corina Sosa recibió el galardón en su nombre.

La aparición pública de Machado se produjo en medio de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, que mantiene desde agosto una flotilla naval en el Caribe y el Pacífico, oficialmente para combatir el narcotráfico, y cuyos operativos han dejado 87 muertes.