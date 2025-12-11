María Corina Machado resalta apoyo de Panamá y del presidente Mulino en Oslo

Durante su visita a Oslo por la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado habló sobre el encuentro sostenido con el presidente panameño José Raúl Mulino, y resaltó el papel que Panamá ha desempeñado en la defensa del proceso democrático venezolano.
La dirigente agradeció además el respaldo temprano recibido por parte de Panamá. “Fue uno de los primeros apoyos que tuvimos, y ahora cuando nos está apoyando el mundo entero, imagínense lo que esto significa. Estamos muy agradecidos con todo el pueblo de Panamá y por supuesto con el presidente José Raúl Mulino”, afirmó.
María Corina Machado destaca apoyo de Panamá
Machado, de 58 años, aseguró este jueves, en el Parlamento noruego, que la “tiranía” en Venezuela “acabará muy pronto”, reafirmando que llevará el Nobel “al pueblo venezolano” cuando las condiciones permitan su retorno seguro.
Operación salida
La opositora aprovechó para agradecer a quienes “arriesgaron sus vidas” para que pudiera viajar a Noruega, tras un operativo de salida llevado a cabo en secreto que le impidió llegar a tiempo a la ceremonia oficial, razón por la que su hija Ana Corina Sosa recibió el galardón en su nombre.
La aparición pública de Machado se produjo en medio de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, que mantiene desde agosto una flotilla naval en el Caribe y el Pacífico, oficialmente para combatir el narcotráfico, y cuyos operativos han dejado 87 muertes.