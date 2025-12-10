Panamá Internacionales -

Entregan el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, fue recibido por su hija

El Premio Nobel de la Paz 2025 fue entregado este 10 de diciembre a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en una emotiva ceremonia en Oslo, Noruega. Fue recibido por su hija Ana Corina Sosa Machado, debido a que la líder opositora no logró llegar a la ceremonia, pero confirmó en una llamada telefónica que en las próximas horas estará en Oslo.