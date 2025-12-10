El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que están habilitadas 64 mil cajas navideñas para la venta en las naviferias a partir de este viernes 12 de diciembre, en la provincia de Panamá Oeste, a un costo de B/. 15.00. De acuerdo con los organizadores, el pago de estos productos será exclusivamente en efectivo.
Panamá Oeste Nacionales - 10 de diciembre de 2025 - 16:47
Naviferias en Panamá Oeste inician este viernes; esperan vender más de 60 mil cajas navideñas
El IMA informó que están habilitadas más de 60 mil cajas navideñas para la venta en las naviferias a un costo de B/. 15.00.
En Panamá Oeste todo está listo para el inicio de las Naviferias
Calendario de naviferias en Panamá Oeste
- Viernes 12 de diciembre: San Carlos
- Lunes 15 de diciembre: cancha techada de Bejuco
- Martes 16 de diciembre: Capira
- Miércoles 17 de diciembre: terrenos de la Feria de La Chorrera
- Jueves 18 de diciembre: Arraiján
- Viernes 19 d diciembre: Veracruz
Naviferias 2025: datos importantes para comprar tu caja navideña
- Todos los asistentes deben llevar su cédula de identidad y una bolsa reutilizable.
- No se aceptarán licencias de conducir ni permisos de residencia como documentos válidos.
- Solo se permitirá la compra de una caja navideña por persona.
- Las autoridades recomiendan adquirir una sola caja por familia, con el fin de que todas las personas tengan la oportunidad de obtenerla.
Las cajas navideñas incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.
