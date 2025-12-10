Panamá Oeste Nacionales -  10 de diciembre de 2025 - 16:47

Naviferias en Panamá Oeste inician este viernes; esperan vender más de 60 mil cajas navideñas

El IMA informó que están habilitadas más de 60 mil cajas navideñas para la venta en las naviferias a un costo de B/. 15.00.

Naviferias en Panamá Oeste.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que están habilitadas 64 mil cajas navideñas para la venta en las naviferias a partir de este viernes 12 de diciembre, en la provincia de Panamá Oeste, a un costo de B/. 15.00. De acuerdo con los organizadores, el pago de estos productos será exclusivamente en efectivo.

Calendario de naviferias en Panamá Oeste

  • Viernes 12 de diciembre: San Carlos
  • Lunes 15 de diciembre: cancha techada de Bejuco
  • Martes 16 de diciembre: Capira
  • Miércoles 17 de diciembre: terrenos de la Feria de La Chorrera
  • Jueves 18 de diciembre: Arraiján
  • Viernes 19 d diciembre: Veracruz
Naviferias 2025: datos importantes para comprar tu caja navideña

  • Todos los asistentes deben llevar su cédula de identidad y una bolsa reutilizable.
  • No se aceptarán licencias de conducir ni permisos de residencia como documentos válidos.
  • Solo se permitirá la compra de una caja navideña por persona.
  • Las autoridades recomiendan adquirir una sola caja por familia, con el fin de que todas las personas tengan la oportunidad de obtenerla.

Las cajas navideñas incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

