Naviferias en Panamá Oeste inician este viernes; esperan vender más de 60 mil cajas navideñas

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que están habilitadas 64 mil cajas navideñas para la venta en las naviferias a partir de este viernes 12 de diciembre, en la provincia de Panamá Oeste, a un costo de B/. 15.00. De acuerdo con los organizadores, el pago de estos productos será exclusivamente en efectivo.