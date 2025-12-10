Héctor Brands: Legalizan aprehensión y decretan detención provisional por 6 meses

Un juez de garantías legalizó la aprehensión y decretó detención provisional para el exdirector de Pandeportes y exdiputado, Héctor Brands , quien fue retenido durante un operativo cuando presuntamente intentaba salir del país.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La medida establece que Brands deberá permanecer detenido por un período inicial de seis meses, mientras avanzan las investigaciones por el delito de blanqueo de capitales.

Exdiputado Héctor Brands queda detenido provisionalmente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rpc_radio/status/1998844504699245038?s=20&partner=&hide_thread=false El juez de garantías ordenó la detención provisional del exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, tras avalar la legalización de su aprehensión y la imputación por enriquecimiento injustificado agravado.



La Fiscalía Anticorrupción argumentó riesgo de fuga y afectación a la… pic.twitter.com/vJM7m8HRiI — Rpc Radio (@rpc_radio) December 10, 2025

De acuerdo con las autoridades, la aprehensión se produjo como parte de diligencias relacionadas con un proceso de mayor alcance, en el que se busca determinar la posible vinculación del exfuncionario con movimientos financieros irregulares.

El Ministerio Público continuará con las pesquisas durante el plazo estipulado, mientras la defensa de Brands evalúa los recursos legales disponibles frente a la decisión judicial.