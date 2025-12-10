Panamá Nacionales -  10 de diciembre de 2025 - 15:19

Héctor Brands: Legalizan aprehensión y decretan detención provisional por 6 meses

El exdiputado Héctor Brands queda detenido provisionalmente por seis meses por caso de blanqueo de capitales.

Un juez de garantías legalizó la aprehensión y decretó detención provisional para el exdirector de Pandeportes y exdiputado, Héctor Brands, quien fue retenido durante un operativo cuando presuntamente intentaba salir del país.

La medida establece que Brands deberá permanecer detenido por un período inicial de seis meses, mientras avanzan las investigaciones por el delito de blanqueo de capitales.

De acuerdo con las autoridades, la aprehensión se produjo como parte de diligencias relacionadas con un proceso de mayor alcance, en el que se busca determinar la posible vinculación del exfuncionario con movimientos financieros irregulares.

El Ministerio Público continuará con las pesquisas durante el plazo estipulado, mientras la defensa de Brands evalúa los recursos legales disponibles frente a la decisión judicial.

