Combustibles bajan de precio: anuncia nuevas tarifas desde este viernes

La Secretaría de Energía anunció los nuevos precios de los combustibles en Panamá. De acuerdo con el listado oficial, la gasolina de 91 octanos redujo su precio en 13 centavos por galón; la de 95 octanos disminuyó 9 centavos; mientras que el diésel registró una significativa reducción de 23 centavos.