¿Vas al Mundial 2026? Así pueden entrar los panameños a Canadá

La Embajada de Canadá indicó que, al presentar la solicitud, se recomienda indicar claramente como motivo de viaje: Asistir a partidos del Mundial 2026.

Cómo solicitar la visa para visitar Canadá. 

Por Ana Canto

Para viajar a la ciudad de Toronto y asistir a los partidos de Panamá en el Mundial 2026 en Canadá, la embajada informó que existen dos formas de ingresar al país para los ciudadanos panameños.

¿Cómo pueden viajar los panameños a Canadá?

Autorización Electrónica de Viaje (eTA)

  • La primera forma de viajar es la Autorización Electrónica de Viaje (eTA), un documento válido únicamente para quienes ingresan por vía aérea. No aplica para entradas por tierra o por mar.
  • Para calificar, el viajero debe tener una visa estadounidense vigente (visa B1/B2 de turismo o negocios) o haber obtenido una visa de visitante canadiense (TRV) emitida en los últimos 10 años, incluso si ya está vencida.
  • La eTA tiene un costo oficial de 5.00 dólares y debe solicitarse exclusivamente a través del sitio oficial: http://canada.ca.
  • La embajada advirtió a los viajeros que eviten utilizar páginas intermediarias, ya que existen portales fraudulentos que cobran tarifas excesivas o buscan obtener información personal y financiera.

Visa de Visitante (TRV) de Canadá

  • La segunda opción es solicitar una Visa de Visitante (TRV), destinada a quienes no cumplen con los requisitos de la eTA.
  • Se recomienda iniciar el trámite lo antes posible ya que puede durar hasta dos meses. El costo aproximado es de 133 dólares.
  • La embajada aclaró que contar con boletos para los partidos no garantiza la entrada a Canadá, ni influye en la aprobación de una visa o eTA. Cada solicitud es evaluada por las autoridades migratorias según los requisitos vigentes. Tampoco es necesario poseer boletos para solicitar una visa o una eTA.

La embajada indicó que, al presentar la solicitud de eTA o de visa, se recomienda indicar claramente como motivo de viaje: “Asistir a partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, con el fin de facilitar la evaluación migratoria.

