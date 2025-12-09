Mundial 2026, partidos de Panamá en Canadá: Cancillería publica guía para viajar a Toronto

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de Panamá en Canadá, publicó un comunicado dirigido a la ciudadanía y a la afición nacional con información clave sobre los dos partidos que la Selección de Panamá disputará en Toronto como parte de la Copa Mundial Masculina de la FIFA Estados Unidos–México–Canadá 2026.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El objetivo es orientar a los fanáticos que viajarán al país norteamericano y prevenir desinformación en materia migratoria, así como posibles fraudes relacionados con la tramitación de visados.

1. Partidos de Panamá en Toronto

La Selección Nacional, ubicada en el Grupo L, jugará dos encuentros en el estadio BMO Field:

Panamá vs. Ghana – 17 de junio, 7:00 p.m. (hora local)

– 17 de junio, 7:00 p.m. (hora local) Panamá vs. Croacia – 23 de junio, 7:00 p.m. (hora local)

2. Requisitos migratorios para ingresar a Canadá

La Embajada reiteró que los viajeros deben cumplir con las normas vigentes de entrada al país:

Pasaporte vigente.

Autorización Electrónica de Viaje (eTA): válida únicamente para llegadas por vía aérea.

Panamá vs Surinam: Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026 @fepafut

Partidos de Panamá en el Mundial: ¿Quiénes pueden solicitarla?

posean una visa estadounidense vigente (por ejemplo B1/B2), o hayan tenido una visa canadiense de visitante en los últimos 10 años.

Costo oficial: 7 dólares canadienses (aprox. $5).

Se tramita exclusivamente en el sitio oficial del Gobierno de Canadá.

Visa de visitante (TRV): necesaria para quienes no cumplen requisitos para la eTA.

Se recomienda iniciar el trámite de inmediato debido a los tiempos de procesamiento (aprox. dos meses).

Prueba de fondos suficientes, itinerario de viaje y seguro de viaje (altamente recomendado).

Recordatorios importantes:

Contar con boletos para los partidos no garantiza la entrada al país .

. La FIFA no se hace responsable por pérdidas derivadas de rechazos migratorios.

por pérdidas derivadas de rechazos migratorios. No es necesario tener boletos del Mundial para solicitar eTA o visa.

Al aplicar, se aconseja declarar claramente el motivo del viaje: “Asistir a partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

Realizar los trámites con suficiente anticipación, preferiblemente antes de comprar los boletos aéreos.

3. Alertas sobre fraudes y contratación de servicios profesionales

copa mundial 2026 @FIFAcom

La Embajada advierte sobre estafas cometidas por individuos no autorizados que ofrecen gestionar visas y luego desaparecen sin completar el trámite.

Solo están legalmente autorizados para brindar asesoría migratoria:

Consultores de inmigración afiliados al College of Immigration and Citizenship Consultants.

Abogados y notarios registrados en colegios provinciales de abogados o en la Chambre des notaires du Québec.

Paralegales en Ontario, registrados ante el Law Society of Ontario.

Las autoridades canadienses permiten verificar en línea la validez de estos profesionales.

4. Información oficial para viajeros del Mundial

La Cancillería compartió el enlace del Gobierno de Canadá, donde se podrá consultar toda la información actualizada sobre requisitos de entrada relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026.