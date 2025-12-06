Mundial 2026: Así queda el calendario de partidos de Panamá en el grupo L

La FIFA reveló este sábado el calendario actualizado de partidos y las sedes de la Copa Mundial 2026 , confirmando que Panamá disputará la fase de grupos en las ciudades de Toronto y Nueva York.

Tras conocerse el sorteo que ubicó a la Selección de Panamá en el Grupo L, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, el director técnico Thomas Christiansen reaccionó destacando la exigencia del grupo, en el que sobresalen dos potencias europeas de estilos marcadamente distintos.

Calendario de partidos del grupo L

“Eso es lo que no queríamos, o por lo menos tener uno de otro continente en vez de dos europeos, pero bueno, es lo que toca y ahora a disfrutar estos tres partidos que tenemos”, expresó el entrenador tras conocer la conformación del grupo.

Christiansen había señalado previamente que su preferencia era un grupo más diverso para ampliar el abanico táctico y evitar enfrentar rivales con un perfil físico y estructural similar, como ocurre con varias selecciones europeas.