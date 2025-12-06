Fútbol Deportes -  6 de diciembre de 2025 - 14:13

Mundial 2026: Así queda el calendario de partidos de Panamá en el grupo L

Panamá ya conoce dónde cuando y los horarios en que jugará en la Copa Mundial 2026, en la fase de grupo.

Panamá jugará con dos equipos europeos en el Mundial 2026

Panamá jugará con dos equipos europeos en el Mundial 2026

@fepafut
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La FIFA reveló este sábado el calendario actualizado de partidos y las sedes de la Copa Mundial 2026, confirmando que Panamá disputará la fase de grupos en las ciudades de Toronto y Nueva York.

Tras conocerse el sorteo que ubicó a la Selección de Panamá en el Grupo L, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, el director técnico Thomas Christiansen reaccionó destacando la exigencia del grupo, en el que sobresalen dos potencias europeas de estilos marcadamente distintos.

Calendario de partidos del grupo L

Grupo L - Mundial 2026 - Panamá

Panamá jugará con dos equipos europeos en el Mundial 2026

Mundial 2026: Panamá queda en el Grupo L

“Eso es lo que no queríamos, o por lo menos tener uno de otro continente en vez de dos europeos, pero bueno, es lo que toca y ahora a disfrutar estos tres partidos que tenemos”, expresó el entrenador tras conocer la conformación del grupo.

Christiansen había señalado previamente que su preferencia era un grupo más diverso para ampliar el abanico táctico y evitar enfrentar rivales con un perfil físico y estructural similar, como ocurre con varias selecciones europeas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario del Mundial 2026: Cuándo juega por primera vez Panamá, horario y dónde

Panamá ya conoce a sus rivales: Christiansen reconoce que esperaba un grupo con más diversidad

VIDEO | Mundial 2026: Mira en vivo el sorteo de sedes por la FIFA para los partidos de la copa

Recomendadas

Más Noticias