EN VIVO | Sorteo Mundial 2026: Panamá conoce a sus rivales para el torneo

Así quedaron definido los grupos para los países anfitriones del Mundial 2026
- México, grupo A
- Canadá, grupo B
- Estados Unidos, grupo D
Sorteo Mundial 2026
Hoy, Panamá conocerá a sus rivales para el Mundial 2026 que se jugará en EE. UU., Canadá y México del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026.
Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, que tendrá lugar en el Centro John F. Kennedy, en Washington, Estados Unidos.
