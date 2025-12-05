EN VIVO | Sorteo Mundial 2026: Panamá conoce a sus rivales para el torneo

EN VIVO

Sorteo Mundial 2026

FEPAFUT
Hoy, Panamá conocerá a sus rivales para el Mundial 2026 que se jugará en EE. UU., Canadá y México del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026.

Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, que tendrá lugar en el Centro John F. Kennedy, en Washington, Estados Unidos.

Así quedaron definido los grupos para los países anfitriones del Mundial 2026

  • México, grupo A
  • Canadá, grupo B
  • Estados Unidos, grupo D
Sorteo Mundial 2026, grupo D será liderado por Estados Unidos

Mundial 2026, grupo A estará liderado por México

Mundial 2026, grupo B estará liderado por Canadá

Anuncian cambios en el sorteo Mundial 2026, figuras políticas serán los encargados de escoger los equipos

Primer ministro de Canadá: Mark Joseph Carney

Presidenta de México: Claudia Sheinbaum

Presidente de Estados Unidos: Donald Trump

Lionel Escaloni, seleccionador de Argentina entrega trofeo del Mundial 2026

"La recuerdo como una final inolvidable, donde pasaron un montón de cosas, nuestro equipo a pesar de las dificultades siguió creyendo, y es lo que intentaremos en la nueva Copa del Mundo"...

Donald Trum recibe del presidente de la FIFA Premio a la Paz

Mundial 2026: artistas que se presentarán en el sorteo de grupo de hoy

La gala del sorteo del Mundial 2026 en Washington reunirá estrellas globales, música, espectáculo y un elenco de lujo antes del pitazo inicial.

Mundial 2026 será el sorteo más grande antes visto, asegura el presidente de la FIFA

Sorteo Mundial 2026, fase de grupos: Coco Carrasquilla revela que rivales les gustaría enfrentar

Adalberto “Coco” Carrasquilla habla sobre las expectativas de Panamá para el Mundial 2026, su experiencia previa y los rivales que le gustaría enfrentar.

El reconocido tenor italiano Andrea Bocelli abre la gala de sorteo del Mundial 2026

Álbum Panini del Mundial 2026: Conoce su diseño y cuándo estará a la venta

Panini reveló en EE. UU. el álbum del Mundial 2026, la edición más grande de su historia. El diseño honra a EE. UU. y Canadá. Nota completa aquí

Sorteo Mundial 2026: Panamá conocerá a sus rivales y Román Torres destaca preparación del equipo

Panamá espera el sorteo del Mundial 2026 desde el Bombo 3. Román Torres explica la preparación de la Sele al conocer a sus rivales en la fase de grupos.

¿Cuándo se anunciará el calendario de partidos del Mundial 2026?

El calendario de partidos y las sedes de cada grupo del Mundial 2026 se conocerá este sábado 6 de diciembre, desde las 12:00 p.m.

Expectativa en el Centro John F. Kennedy previos al sorteo del Mundial 2026

Surge expectativa a solo dos horas del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, donde Panamá se encuentra en el bombo 4.

Inicia la ceremonia para el sorteo del Mundial 2026

CONCACAF publica bombos para el sorteo del Mundial 2026

¿Dónde ver el sorteo de grupos del Mundial 2026 en Panamá?

La transmisión en vivo del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 podrá verse a través de RPC TV desde las 12:00 p.m., hora de Panamá.

¿Quiénes asistieron al sorteo de grupos del Mundial 2026 por Panamá?

Para representar al país, asistieron al sorteo de grupos: Thomas Christiansen, director técnico de la Selección Mayor; Miguel Zúñiga, secretario general; Christian Núñez, director de Selecciones Nacionales; Pedro Núñez, gerente de Selecciones Nacionales; Ana Carolina Redondo, directora de Comercialización, Mercadeo y Comunicaciones; John Dornheim, oficial de seguridad; y Alexander Da Silva, gerente de Comunicaciones.

Panamá conocerá a sus rivales para el Mundial 2026

Este viernes, Panamá conocerá en qué grupo quedará ubicado y quiénes serán sus rivales en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

