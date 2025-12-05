Sorteo Mundial 2026: Panamá conocerá a sus rivales y Román Torres destaca preparación del equipo

A pocas horas del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la expectativa crece en Panamá por conocer a los rivales que enfrentará la Selección en la fase de grupos del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
El excapitán de la Selección de Panamá en Rusia 2018, Román Torres, compartió su perspectiva sobre este momento clave para los jugadores, destacando que conocer a los futuros oponentes influye directamente en la preparación del equipo.
Sorteo del Mundial 2026: Panamá a la espera de sus futuros rivales
Torres explicó que, una vez definidos los grupos, el cuerpo técnico y los jugadores pueden ajustar la planificación física, táctica y mental según el estilo de juego de cada rival. “Saber con quién te vas a medir te permite estudiar sus fortalezas, sus debilidades y preparar partidos específicos. El enfoque cambia por completo”, señaló el histórico defensor.
Panamá participará en el sorteo ubicada en el Bombo 3, siendo además el único país centroamericano clasificado a esta edición del Mundial. La delegación panameña ya se encuentra en el John F. Kennedy Center de Washington D.C., donde se realizará la ceremonia oficial.
El sorteo definirá no solo a los contrincantes de la Sele, sino también las sedes y el calendario que el equipo deberá enfrentar en su tercera participación mundialista.