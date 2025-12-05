Sorteo Mundial 2026: Panamá conocerá a sus rivales y Román Torres destaca preparación del equipo

A pocas horas del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la expectativa crece en Panamá por conocer a los rivales que enfrentará la Selección en la fase de grupos del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El excapitán de la Selección de Panamá en Rusia 2018, Román Torres, compartió su perspectiva sobre este momento clave para los jugadores, destacando que conocer a los futuros oponentes influye directamente en la preparación del equipo.

Sorteo del Mundial 2026: Panamá a la espera de sus futuros rivales

El capitán de la Selección de Panamá que disputó la Copa del Mundo en el 2018, Román Torres, destacó cómo es la preparación de los jugadores al conocer quiénes serán sus rivales.

Torres explicó que, una vez definidos los grupos, el cuerpo técnico y los jugadores pueden ajustar la planificación física, táctica y mental según el estilo de juego de cada rival. “Saber con quién te vas a medir te permite estudiar sus fortalezas, sus debilidades y preparar partidos específicos. El enfoque cambia por completo”, señaló el histórico defensor.

Panamá participará en el sorteo ubicada en el Bombo 3, siendo además el único país centroamericano clasificado a esta edición del Mundial. La delegación panameña ya se encuentra en el John F. Kennedy Center de Washington D.C., donde se realizará la ceremonia oficial.

El sorteo definirá no solo a los contrincantes de la Sele, sino también las sedes y el calendario que el equipo deberá enfrentar en su tercera participación mundialista.