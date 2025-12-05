¿Por qué Carlos Vives está en Panamá este fin de semana? Aquí te contamos

El reconocido cantautor colombiano Carlos Vives ya se encuentra en Panamá para participar en el esperado concierto “Homenaje a las Madres 2025”, un evento que reunirá música, celebración y emociones este sábado 6 de diciembre en el Estadio Rommel Fernández.

Ya se encuentra en Panamá el cantante colombiano @carlosvives, quien participará del concierto "Homenaje a las Madres 2025", este sábado 6 de diciembre en el estadio Rommel Fernández.

Carlos Vives: homenaje musical para celebrar a mamá

La llegada de Carlos Vives ha despertado entusiasmo entre los fanáticos panameños, especialmente porque este concierto se ha consolidado como uno de los eventos más destacados del cierre de año. La presentación promete un espectáculo lleno de ritmo, sentimiento y tradición para rendir homenaje a las madres en su día.

El artista, reconocido por éxitos como La Tierra del Olvido, Volví a Nacer y Robarte un Beso, se suma a una programación que promete llenar el Estadio Rommel Fernández con vallenato, pop latino y una puesta en escena de alto nivel para celebrar a las familias panameñas.

Un show esperado para iniciar la temporada decembrina

El “Homenaje a las Madres 2025” será el encargado de inaugurar oficialmente la temporada de eventos musicales de diciembre en la capital. Miles de asistentes se reunirán este sábado para disfrutar de un espectáculo que mezcla tradición, música y la presencia de una figura internacional capaz de conectar con varias generaciones.

La presencia de Carlos Vives confirma la relevancia del evento y su apuesta por ofrecer una experiencia memorable para las madres panameñas y sus familias.