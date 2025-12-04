Rosalía arranca gira mundial "LUX" en marzo 2026 ¿vendrá a Panamá?

El tour de Rosalía en apoyo a “LUX” comenzará el 16 de marzo de 2026 en Francia, marcando el inicio de una gira global que llevará su sonido orquestal a distintos lugares del mundo.

La española lanzará 42 conciertos en 17 países. En Europa visitará ciudades como Lyon, París, Madrid, Barcelona, Lisboa, Milán, Berlín, Londres y más; luego recorrerá Estados Unidos y Canadá.

Latinoamérica también forma parte de su recorrido, con presentaciones en Colombia, Chile, Argentina, Brasil, México y un cierre en Puerto Rico. Sin embargo, Panamá queda fuera de las fechas anunciadas para el esperado tour de la Motomami.

“LUX”: un álbum monumental y una gira de altura

El álbum “LUX” lanzado el 7 de noviembre de 2025, ofrece un giro audaz en su estilo: pop orquestal, influencias clásicas, colaboraciones con artistas como Björk y una producción ambiciosa con orquesta sinfónica.

La gira busca trasladar esa atmósfera a los escenarios, con conciertos en arenas cubiertas, una producción visual impactante y una puesta en escena diseñada para amplificar la estética dramática y sofisticada del disco.

Entradas y recomendaciones para fans

Las entradas para el “LUX Tour 2026” saldrán a la venta general el 11 de diciembre; habrá preventas especiales desde el 9 de diciembre para suscriptores y clientes de ciertas plataformas.

Se recomienda registrarse con anticipación, tener lista la tarjeta de pago y estar atento a los horarios de cada ciudad. En el caso de Madrid y Barcelona, los boletos suelen agotarse con rapidez debido a la alta demanda.

¿Por qué no te lo puedes perder?

Porque con “LUX” Rosalía redefine su propuesta artística: sonidos clásicos, drama, intensidad emocional, y una visión audiovisual cuidada al detalle. Este tour promete ser su presentación más ambiciosa hasta la fecha, combinando su herencia flamenca/pop con un enfoque internacional grandioso.

Si eres fan del pop con alma, de la experimentación sonora o quieres vivir un espectáculo visual y auditivo distinto, este es tu concierto.