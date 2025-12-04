Rosalía Entretenimiento -  4 de diciembre de 2025 - 15:25

Rosalía arranca gira mundial "LUX" en marzo 2026 ¿vendrá a Panamá?

Rosalía sorprende con una nueva era artística y una gira global que promete transformar sus conciertos en una experiencia inmersiva única para los fans.

La española Rosalía lanzará 42 conciertos en 17 países.

El tour de Rosalía en apoyo a “LUX” comenzará el 16 de marzo de 2026 en Francia, marcando el inicio de una gira global que llevará su sonido orquestal a distintos lugares del mundo.

La española lanzará 42 conciertos en 17 países. En Europa visitará ciudades como Lyon, París, Madrid, Barcelona, Lisboa, Milán, Berlín, Londres y más; luego recorrerá Estados Unidos y Canadá.

Latinoamérica también forma parte de su recorrido, con presentaciones en Colombia, Chile, Argentina, Brasil, México y un cierre en Puerto Rico. Sin embargo, Panamá queda fuera de las fechas anunciadas para el esperado tour de la Motomami.

“LUX”: un álbum monumental y una gira de altura

El álbum “LUX” lanzado el 7 de noviembre de 2025, ofrece un giro audaz en su estilo: pop orquestal, influencias clásicas, colaboraciones con artistas como Björk y una producción ambiciosa con orquesta sinfónica.

La gira busca trasladar esa atmósfera a los escenarios, con conciertos en arenas cubiertas, una producción visual impactante y una puesta en escena diseñada para amplificar la estética dramática y sofisticada del disco.

Entradas y recomendaciones para fans

Las entradas para el “LUX Tour 2026” saldrán a la venta general el 11 de diciembre; habrá preventas especiales desde el 9 de diciembre para suscriptores y clientes de ciertas plataformas.

Se recomienda registrarse con anticipación, tener lista la tarjeta de pago y estar atento a los horarios de cada ciudad. En el caso de Madrid y Barcelona, los boletos suelen agotarse con rapidez debido a la alta demanda.

¿Por qué no te lo puedes perder?

Porque con “LUX” Rosalía redefine su propuesta artística: sonidos clásicos, drama, intensidad emocional, y una visión audiovisual cuidada al detalle. Este tour promete ser su presentación más ambiciosa hasta la fecha, combinando su herencia flamenca/pop con un enfoque internacional grandioso.

Si eres fan del pop con alma, de la experimentación sonora o quieres vivir un espectáculo visual y auditivo distinto, este es tu concierto.

