Bad Bunny domina Spotify en 2025: cifras, récords y por qué su sonido sigue arrasando

Bad Bunny volvió a coronarse como el artista más escuchado del mundo.

Bad Bunny volvió a sorprender a la industria musical al posicionarse una vez más entre los artistas más escuchados del año en Spotify, un logro que lo mantiene en la cima del streaming global y que reafirma el impacto de su música en millones de usuarios alrededor del mundo.

Aunque las cifras de reproducciones revelan un dominio difícil de igualar, detrás de este nuevo hito hay varios factores que explican por qué su nombre sigue apareciendo como uno de los favoritos del público.

Bad Bunny DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny se convirtió en uno de los lanzamientos más exitosos del año. Eric Rojas - EFE

El reinado indiscutible de Bad Bunny en Spotify

En 2025, Bad Bunny volvió a coronarse como el artista más escuchado del mundo en Spotify, acumulando 19,8 mil millones de reproducciones globales, según datos del resumen anual de la plataforma.

Este liderazgo reafirma una tendencia continua: desde hace años, sus álbumes y sencillos rompen récords y encabezan las playlists más populares del streaming.

¿Por qué su música sigue resonando?

Su álbum más reciente, "Debí tirar más fotos" (2025), se convirtió en uno de los lanzamientos más exitosos del año y potenció aún más su presencia global, sus canciones encabezan las listas de reproducción en decenas de países.

Además, su estilo, una mezcla de reguetón, trap latino y toques urbanos contemporáneos, conecta especialmente con el público joven: datos recientes señalan que entre quienes más lo escuchan hay un alto porcentaje de adolescentes y jóvenes adultos.

Lo que significan estos números para la industria

Las cifras de Bad Bunny no solo reflejan su talento, sino también un cambio en los gustos y consumo musical global: el predominio del español, los ritmos latinos y la diversificación de géneros. Su éxito pone en evidencia cómo artistas de habla hispana pueden liderar plataformas internacionales.

Para sus seguidores, cada nuevo tema es un evento, una caída de hits. Y para la industria, una señal clara: el futuro del streaming es diverso, global y en español.