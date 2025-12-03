Bad Bunny domina Spotify en 2025: cifras, récords y por qué su sonido sigue arrasando

Bad Bunny volvió a sorprender a la industria musical al posicionarse una vez más entre los artistas más escuchados del año en Spotify, un logro que lo mantiene en la cima del streaming global y que reafirma el impacto de su música en millones de usuarios alrededor del mundo.
El reinado indiscutible de Bad Bunny en Spotify
En 2025, Bad Bunny volvió a coronarse como el artista más escuchado del mundo en Spotify, acumulando 19,8 mil millones de reproducciones globales, según datos del resumen anual de la plataforma.
Este liderazgo reafirma una tendencia continua: desde hace años, sus álbumes y sencillos rompen récords y encabezan las playlists más populares del streaming.
¿Por qué su música sigue resonando?
Su álbum más reciente, "Debí tirar más fotos" (2025), se convirtió en uno de los lanzamientos más exitosos del año y potenció aún más su presencia global, sus canciones encabezan las listas de reproducción en decenas de países.
Además, su estilo, una mezcla de reguetón, trap latino y toques urbanos contemporáneos, conecta especialmente con el público joven: datos recientes señalan que entre quienes más lo escuchan hay un alto porcentaje de adolescentes y jóvenes adultos.
Lo que significan estos números para la industria
Las cifras de Bad Bunny no solo reflejan su talento, sino también un cambio en los gustos y consumo musical global: el predominio del español, los ritmos latinos y la diversificación de géneros. Su éxito pone en evidencia cómo artistas de habla hispana pueden liderar plataformas internacionales.
Para sus seguidores, cada nuevo tema es un evento, una caída de hits. Y para la industria, una señal clara: el futuro del streaming es diverso, global y en español.