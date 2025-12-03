Panamá Nacionales -  3 de diciembre de 2025 - 10:51

Pista de hielo en la Cinta Costera gratis: Así puedes adquirir tu código QR

La pista de hielo del Festival Navideño 2025 en la Cinta Costera ya está abierta y es gratis. Conoce cómo registrarte, obtener tu código QR.

Foto/GaitanBros
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La Alcaldía de Panamá recordó que la pista de patinaje sobre hielo del Festival Navideño 2025 ya está abierta al público, con acceso totalmente gratuito y disponible de jueves a domingo, de 4:00 p.m. a 10:00 p.m., en el Mirador Pacífico de la Cinta Costera.

Como parte de su apuesta por modernizar los servicios municipales, el municipio implementó un sistema digital de registro por código QR, que permite a los visitantes reservar su cupo con anticipación y evitar filas o aglomeraciones.

Cómo obtener el código QR para ingresar a la pista en la Cinta Costera

Los interesados deben realizar el registro en la plataforma oficial: pasarela.mupa.gob.pa y seleccionar el evento “Pista de Patinaje”.

El proceso es sencillo:

  • Completar el formulario con nombre, correo electrónico y número de cédula.
  • Confirmar el envío del registro.
  • Recibir el código QR en el correo electrónico.
  • Guardarlo en el teléfono o agregarlo a la billetera digital.
Este código será solicitado en el punto de control para permitir el acceso a la pista.

La Alcaldía indicó que esta herramienta digital forma parte de los esfuerzos de modernización impulsados por la administración del alcalde Mayer Mizrachi, con el objetivo de agilizar los eventos municipales y ofrecer servicios más seguros y eficientes.

Normas de uso para disfrutar la pista de hielo

El municipio también recordó a los asistentes las reglas básicas para garantizar una experiencia segura:

  • Seguir siempre las indicaciones del personal autorizado.
  • Usar calcetines y mantener los patines bien ajustados.
  • No ingresar con comidas, bebidas, mascotas u objetos peligrosos.
  • Evitar maniobras riesgosas o comportamientos que pongan en peligro a otros usuarios.
  • No se permite el acceso a personas con condiciones médicas que puedan agravarse con la actividad.
  • No correr, empujar o actuar de forma brusca dentro o fuera de la pista.

Con estas medidas, la Alcaldía de Panamá busca garantizar un ambiente seguro, ordenado y apto para que familias, jóvenes y niños puedan disfrutar de uno de los atractivos más esperados de la temporada navideña.

