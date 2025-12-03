Policía Nacional y PGN desarticulan red que movió más de 2 toneladas de drogas

La Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación (PGN) desarticularon un grupo delictivo presuntamente dedicado al tráfico de drogas, tras desarrollar diligencias de allanamiento en varias propiedades ubicadas en Panamá y Panamá Oeste, así como en embarcaciones dentro de un club social y deportivo de la capital.

Según la Fiscalía de Drogas, la investigación contra esta organización criminal inició en 2023, tiempo en el que se logró decomisar más de 2 toneladas de sustancias ilícitas relacionadas con sus operaciones. Entre los aprehendidos figura un hombre que durante el mes de febrero del 2025, denunció la desaparición de su hija en Panamá Oeste.

Durante el operativo, varias personas fueron aprehendidas. Entre ellas, figura un ciudadano que meses atrás había denunciado públicamente el secuestro de su hija, hecho que generó amplia difusión mediática en su momento.

Las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para determinar la estructura financiera y logística del grupo, así como posibles vínculos con otras redes dedicadas al narcotráfico en la región.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de reforzar las acciones contra el crimen organizado y destacó que las diligencias forman parte de una estrategia sostenida para combatir las operaciones de transporte, almacenamiento y distribución de drogas en el país.