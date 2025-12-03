MOP retira toneladas de basura de estaciones pluviales en la ciudad de Colón

Un total de cinco camiones cargados con toneladas de basura fueron retirados de las estaciones de bombeo pluvial ubicadas en el casco de la Ciudad de Colón, como parte de un operativo de limpieza realizado por el Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) .

El trabajo incluyó la remoción de desechos acumulados que afectaban el funcionamiento de las bombas y el adecuado drenaje de aguas, una situación que en temporada lluviosa incrementa el riesgo de inundaciones en sectores vulnerables del distrito.

MOP retira toneladas de basura de estaciones de bombeo pluvial

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1996189585546862689&partner=&hide_thread=false Cinco camiones salieron cargados de toneladas de basura de las estaciones de bombeo pluvial del casco de la Ciudad de Colón, tras un operativo de limpieza del @MOPPma. pic.twitter.com/Rq3zX4OECH — Telemetro Reporta (@TReporta) December 3, 2025

Las autoridades señalaron que estos operativos continuarán de manera regular, con el objetivo de mejorar el sistema pluvial y reducir afectaciones a los residentes colonenses, especialmente en las áreas donde el agua suele represarse con mayor frecuencia.

El MOP reiteró el llamado a la población a evitar botar basura en calles y canales, ya que estos desechos suelen terminar en las estaciones de bombeo, comprometiendo su funcionamiento y generando costos operativos adicionales.