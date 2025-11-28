Panamá Norte Nacionales -  28 de noviembre de 2025 - 08:24

MOP habilitará este 1 de diciembre el retorno desnivel de Ciudad Bolívar

MOP indica que los giros a la izquierda, tanto en la entrada de Ciudad Bolívar, serán clausurados de manera definitiva.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, a partir del lunes 1 de diciembre, será habilitado el retorno a desnivel tipo herradura ubicado en la vía Transístmica, en Ciudad Bolívar, Panamá Norte.

MOP: Retornos habilitados en Ciudad Bolívar

  • Los usuarios que se dirigen hacia la provincia de Colón y desean retornar hacia Panamá Centro, deberán utilizar el retorno. (Ver esquema adjunto).
  • Los conductores que vienen de Colón y desean entrar a Ciudad Bolívar, deberán dirigirse al retorno ubicado en el Colegio Monseñor Francisco Beckmann.
  • Para los usuarios que se trasladan desde Ciudad Bolívar con dirección hacia Panamá Centro, deberán utilizar el retorno herradura, ya que los actuales semáforos quedarán inhabilitados. (Ver esquema adjunto).

La institución detalló que los actuales giros a la izquierda, tanto en la entrada de Ciudad Bolívar como en el retorno a nivel después de Panablock, serán clausurados de manera definitiva.

El MOP hizo un llamado a los conductores a respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad operacionales establecidos en esta vía, con el fin de garantizar una circulación más segura y ordenada.

