MOP anuncia cierre parcial en la Avenida Balboa por trabajos este fin de semana

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) anunció el cierre parcial de la calzada izquierda de la Avenida Balboa desde las 3:00 p.m. de este sábado hasta las 9:00 p.m. del domingo, debido a trabajos de reposición de losas y colocación de material selecto en la vía.

La intervención se realizará específicamente frente a la torre BAC, a la altura del parque Urracá, uno de los tramos con mayor flujo vehicular en la capital. Según explicó la entidad, estas labores son necesarias para mejorar las condiciones de rodadura y extender la vida útil de la vía.

MOP anuncia cierre parcial en la Avenida Balboa

El MOP exhortó a los conductores a utilizar rutas alternas, conducir con precaución y seguir las indicaciones del personal de seguridad vial que estará coordinando el tránsito durante los trabajos.

Estas tareas forman parte del proyecto de construcción y rehabilitación de calles del distrito de Panamá, que avanza en diversos puntos con trabajos de mantenimiento profundo y reemplazo de estructuras deterioradas.

La entidad recordó que los cierres parciales son temporales, pero necesarios para garantizar la seguridad y mejorar la movilidad en una de las avenidas más transitadas del país.