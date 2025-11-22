MOP anuncia cierre parcial en la Avenida Balboa por trabajos este fin de semana

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció el cierre parcial de la calzada izquierda de la Avenida Balboa desde las 3:00 p.m. de este sábado hasta las 9:00 p.m. del domingo, debido a trabajos de reposición de losas y colocación de material selecto en la vía.
La intervención se realizará específicamente frente a la torre BAC, a la altura del parque Urracá, uno de los tramos con mayor flujo vehicular en la capital. Según explicó la entidad, estas labores son necesarias para mejorar las condiciones de rodadura y extender la vida útil de la vía.
El MOP exhortó a los conductores a utilizar rutas alternas, conducir con precaución y seguir las indicaciones del personal de seguridad vial que estará coordinando el tránsito durante los trabajos.
Estas tareas forman parte del proyecto de construcción y rehabilitación de calles del distrito de Panamá, que avanza en diversos puntos con trabajos de mantenimiento profundo y reemplazo de estructuras deterioradas.
La entidad recordó que los cierres parciales son temporales, pero necesarios para garantizar la seguridad y mejorar la movilidad en una de las avenidas más transitadas del país.