¿Qué harás hoy? Alcaldía invita al Rock and Ride PTY: música y skate este 22 de noviembre

Este sábado 22 de noviembre, la Cinta Costera 3 será el epicentro de la cultura urbana con la realización del Rock and Ride PTY, un evento gratuito al aire libre de la Alcaldía de Panamá que combina la energía del rock con la adrenalina del skateboarding y el BMX. La actividad iniciará a las 3:00 p.m. en el Skate Park.

Según la Alcaldía, a partir de las 4:00 p.m. comenzarán las presentaciones en vivo de bandas locales como Stargazing, Gospel of Chaos, Hantavirus y Sons of Ktulu, ofreciendo un espectáculo musical para todas las edades.

Evento gratuito organizado por la Alcaldía de Panamá

El evento busca crear un entorno seguro, inclusivo y vibrante, promoviendo el uso positivo de los espacios públicos y fomentando la participación de la juventud en actividades recreativas y deportivas. Los asistentes contarán con áreas de estacionamientos para facilitar su llegada.

La Alcaldía destacó que Rock and Ride PTY es una apuesta por el talento local, así como un impulso a la cultura urbana, integrando música, deporte extremo y convivencia comunitaria en un solo espacio.

La iniciativa es organizada por la Alcaldía de Panamá, la Dirección de Cultura y Turismo, la Dirección de Deportes, Paneportes, la alianza Rock y Skate de Panamá, además de empresas privadas y medios aliados como Rockzany Magazine y Welcome to the Pit.