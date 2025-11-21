VIDEO | Sorteo Gordito del Zodiaco, Lotería Nacional de Panamá del 21 de noviembre de 2025

La Lotería Nacional de Panamá realizará este 21 de noviembre, el sorteo Gordito del Zodiaco con premios incentivos para quienes sean los afortunados en ganar.
Resultados del sorteo de Gordito del Zodiaco por la Lotería Nacional de Panamá
Mira aquí los resultados completo del sorteo de Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Panamá del 21 de noviembre de 2025.
La Lotería Nacional de Panamá realizará este 21 de noviembre, el sorteo Gordito del Zodiaco con premios incentivos para quienes sean los afortunados en ganar.
Contenido relacionado: Mira la Pirámide de Chakatín para el sorteo del Gordito del Zodíaco del 21 de noviembre 2025