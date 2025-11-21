Último sorteo de la Lotería Fiscal 2025 será el 30 de diciembre

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó que el último sorteo de 2025 de la Lotería Fiscal se realizará el martes 30 de diciembre. Todos los participantes están habilitados para ingresar los sobres con las facturas en los comercios autorizados.
Lotería fiscal: ¿Dónde depositar los sobres para participar en el sorteo de diciembre?
Albrook Mall
- Magic Zone
- Carrusel: planta baja
- Zona del Canguro: cerca de Madison
Altaplaza
- Nivel 1: Centro de información
Towncenter
- Torreo Norte, nivel M3, área food court
Westland Mall
- Entrada 1 Amarilla: Pasillo Farmacia Arrocha
- Pasillo de la entrada 4 Limón: a un costado de la escalera eléctrica
Soho Mall
- Planta baja, al lado del Cajero de Banistmo.
Megamall
- Al frente del Super 99
- Entrada principal: frente a Sportline
Centro comercial Los Pueblos
- Pasillo central: frente a McDonald's y a un costado de Energy
Plaza Terronal
- Entre el Supermercado El Rey y Do It Center
Colón 2000
- Planta Baja
Santiago Mall
- Subiendo las escaleras del food court
Federal Mall
- Cerca de la entrada 7
Chiriquí
- Pasillo Bugaba
Atrio de Costa del Este
- Frente a las escaleras eléctricas, diagonal a Dental Lux
Balboa Boutiques
- Primer piso
Los Andes Mall
- Segundo piso en el trayecto hacia el área del food court
- Planta baja, diagonal a la puerta 2