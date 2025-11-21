Panamá Nacionales -  21 de noviembre de 2025 - 10:15

Último sorteo de la Lotería Fiscal 2025 será el 30 de diciembre

El cierre de las urnas para el último sorteo de 2025 de la Lotería Fiscal está programado para el lunes 22 de diciembre.

Imágenes del segundo sorteo de la Lotería Fiscal 2025.

Imágenes del segundo sorteo de la Lotería Fiscal 2025.

MEF
Ana Canto
Por Ana Canto

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó que el último sorteo de 2025 de la Lotería Fiscal se realizará el martes 30 de diciembre. Todos los participantes están habilitados para ingresar los sobres con las facturas en los comercios autorizados.

El cierre de las urnas está programado para el lunes 22 de diciembre.

Le podría interesar: ¿Qué es la Lotería Fiscal y cómo te permite ganar miles de dólares?

Lotería fiscal: ¿Dónde depositar los sobres para participar en el sorteo de diciembre?

Albrook Mall

  • Magic Zone
  • Carrusel: planta baja
  • Zona del Canguro: cerca de Madison

Altaplaza

  • Nivel 1: Centro de información

Towncenter

  • Torreo Norte, nivel M3, área food court

Westland Mall

  • Entrada 1 Amarilla: Pasillo Farmacia Arrocha
  • Pasillo de la entrada 4 Limón: a un costado de la escalera eléctrica

Soho Mall

  • Planta baja, al lado del Cajero de Banistmo.

Megamall

  • Al frente del Super 99
  • Entrada principal: frente a Sportline

Centro comercial Los Pueblos

  • Pasillo central: frente a McDonald's y a un costado de Energy

Plaza Terronal

  • Entre el Supermercado El Rey y Do It Center

Colón 2000

  • Planta Baja

Santiago Mall

  • Subiendo las escaleras del food court

Federal Mall

  • Cerca de la entrada 7

Chiriquí

  • Pasillo Bugaba

Atrio de Costa del Este

  • Frente a las escaleras eléctricas, diagonal a Dental Lux

Balboa Boutiques

  • Primer piso

Los Andes Mall

  • Segundo piso en el trayecto hacia el área del food court
  • Planta baja, diagonal a la puerta 2
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DGIpma/status/1991213808023392266&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

MEF anuncia último sorteo de la Lotería Fiscal 2025: fechas y requisitos

¿Qué es la Lotería Fiscal y cómo te permite ganar miles de dólares?

Lotería fiscal 2025: MEF detalla los resultados de los sorteos realizados en agosto y octubre

Recomendadas

Más Noticias