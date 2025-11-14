Panamá Nacionales -  14 de noviembre de 2025 - 10:49

Lotería fiscal 2025: MEF detalla los resultados de los sorteos realizados en agosto y octubre

Tras el lanzamiento de la Lotería Fiscal 2025, la recaudación aumentó a más de 90 millones en Panamá.

Sorteo de la Lotería Fiscal en octubre de 2025. 

MEF
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que los ingresos por ITBMS pasaron de un promedio mensual de 69 millones de dólares a 93 millones en octubre, según cifras preliminares, un crecimiento impulsado por la implementación de la Lotería Fiscal 2025.

El viceministro del MEF, Fausto Fernández, señaló que, tras el lanzamiento de la iniciativa, la recaudación aumentó a 80 millones en septiembre y a 93 millones en octubre.

“El simple anuncio de la Lotería Fiscal generó un aumento inmediato de 8% a 9% en la recaudación. Hoy podemos decir que los resultados superaron las expectativas”, afirmó el viceministro.

Participación ciudadana en la Lotería fiscal

  • Primer sorteo (31 de agosto): 40 mil sobres
  • Segundo sorteo (30 octubre): más de un millón de sobres, equivalentes a más de cinco millones de facturas.

El próximo sorteo de la Lotería Fiscal se realizará en diciembre.

