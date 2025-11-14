Lotería fiscal 2025: MEF detalla los resultados de los sorteos realizados en agosto y octubre

Sorteo de la Lotería Fiscal en octubre de 2025.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que los ingresos por ITBMS pasaron de un promedio mensual de 69 millones de dólares a 93 millones en octubre, según cifras preliminares, un crecimiento impulsado por la implementación de la Lotería Fiscal 2025 .

El viceministro del MEF, Fausto Fernández, señaló que, tras el lanzamiento de la iniciativa, la recaudación aumentó a 80 millones en septiembre y a 93 millones en octubre.

“El simple anuncio de la Lotería Fiscal generó un aumento inmediato de 8% a 9% en la recaudación. Hoy podemos decir que los resultados superaron las expectativas”, afirmó el viceministro.

Participación ciudadana en la Lotería fiscal

Primer sorteo (31 de agosto): 40 mil sobres

Segundo sorteo (30 octubre): más de un millón de sobres, equivalentes a más de cinco millones de facturas.

El próximo sorteo de la Lotería Fiscal se realizará en diciembre.