Estos son los ganadores del sorteo de la Lotería Fiscal de este 30 de octubre.

Este jueves 30 de octubre se llevó a cabo el segundo sorteo de la Lotería Fiscal 2025 , en el Centro Comercial Megamall, ubicado en el sector este de la capital. En esta ocasión, 25 participantes resultaron ganadores de premios de $10,000, $5,000 y $1,000.

Para conocer la lista completa de ganadores, los interesados pueden visitar el perfil oficial de la Dirección General de Ingresos (DGI) en Instagram @dgipma .

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El tercer sorteo se realizará en el mes de diciembre. Las urnas para depositar los sobres estarán disponibles a partir del 15 de noviembre, aunque los ciudadanos ya pueden comenzar a recolectar sus facturas.

¿Cómo fue la dinámica del segundo sorteo de la Lotería Fiscal?

La mecánica consistió en que varios niños extrajeron 25 sobres al azar de una piscina instalada en el centro comercial.

Posteriormente, los sobres fueron entregados al personal de facturación de la DGI, encargado de verificar que cada uno contara con los datos requeridos: nombre, número de cédula, teléfono, correo electrónico y dirección del participante.

Una vez validadas las facturas y confirmada su validez, los ganadores fueron contactados en vivo durante el evento. procedió a contactar en vivo a los afortunados ganadores.

Distribución de premios de la Lotería Fiscal