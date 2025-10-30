Panamá Nacionales -  30 de octubre de 2025 - 15:39

Lotería Fiscal: dónde ver el segundo sorteo en vivo hoy 30 de octubre

Sigue en vivo el segundo sorteo de la Lotería Fiscal hoy 30 de octubre a las 3:00 p.m. desde Megamall por las redes sociales de la DGI y el MEF.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Este jueves 30 de octubre, la Dirección General de Ingresos (DGI) realizará el segundo sorteo de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca incentivar el uso de facturas y promover la cultura tributaria en el país.

El evento se llevará a cabo desde el Centro Comercial Megamall, a partir de las 3:00 p.m., y podrás ver los resultados a través de las redes sociales oficiales de la DGI (@dgipma) y del Ministerio de Economía y Finanzas (@mefpma), en las plataformas Instagram y X (antes Twitter).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/1983995976810692895&partner=&hide_thread=false

Dinámica del segundo sorteo de la Lotería fiscal 2025

Cada sorteo de la Lotería Fiscal premiará a 25 ganadores con montos de B/.10,000, B/.5,000 y B/.1,000, los cuales serán pagados por transferencia bancaria. Las autoridades informaron que los sorteos se realizarán cada dos meses, con el objetivo de seguir fomentando la participación ciudadana y fortalecer la transparencia en el sistema tributario panameño.

Los sobres son entregados al personal de facturación de la DGI, quienes verifican que cumplan con los datos requeridos: nombre, cédula, número de teléfono, correo electrónico y dirección del participante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/1983988099798737056&partner=&hide_thread=false
