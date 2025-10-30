Lotería Fiscal: dónde ver el segundo sorteo en vivo hoy 30 de octubre

Este jueves 30 de octubre, la Dirección General de Ingresos (DGI) realizará el segundo sorteo de la Lotería Fiscal , una iniciativa que busca incentivar el uso de facturas y promover la cultura tributaria en el país.

El evento se llevará a cabo desde el Centro Comercial Megamall, a partir de las 3:00 p.m., y podrás ver los resultados a través de las redes sociales oficiales de la DGI (@dgipma) y del Ministerio de Economía y Finanzas (@mefpma), en las plataformas Instagram y X (antes Twitter).

Ganadores de B/.5,000.00 en el segundo sorteo de la #loteríafiscal . #conpasofirme pic.twitter.com/Xnw8Y55NuN — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) October 30, 2025

Dinámica del segundo sorteo de la Lotería fiscal 2025

Cada sorteo de la Lotería Fiscal premiará a 25 ganadores con montos de B/.10,000, B/.5,000 y B/.1,000, los cuales serán pagados por transferencia bancaria. Las autoridades informaron que los sorteos se realizarán cada dos meses, con el objetivo de seguir fomentando la participación ciudadana y fortalecer la transparencia en el sistema tributario panameño.

Los sobres son entregados al personal de facturación de la DGI, quienes verifican que cumplan con los datos requeridos: nombre, cédula, número de teléfono, correo electrónico y dirección del participante.