Panamá Nacionales -  27 de octubre de 2025 - 09:55

Lotería Fiscal 2025: este jueves se elegirán 25 ganadores de más de $110 mil en Megamall

La mecánica de la Lotería Fiscal consiste en que niños retirarán al azar 25 sobres de una piscina instalada en el centro comercial Megamall.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este jueves 30 de octubre se realizará el segundo sorteo de la Lotería Fiscal en el centro comercial Megamall, en Panamá Este, donde se elegirán 25 ganadores que se repartirán más de 110 mil dólares en premios, tras haber registrado sus facturas de compras.

Lotería Fiscal 2025: ¿Cómo es la dinámica del sorteo?

La mecánica del sorteo consiste en que niños retirarán al azar 25 sobres de una piscina instalada en el centro comercial.

Estos sobres son entregados al personal de facturación de la Dirección General de Ingresos (DGI), quienes verifican que contengan los datos requeridos: nombre, cédula, número de teléfono, correo electrónico y dirección del participante.

Luego, los agentes revisan que cada factura cumpla con la información correspondiente y, de resultar todo correcto, se procede a contactar en vivo a los afortunados ganadores.

Distribución de premios de la Lotería Fiscal

  • 5 premios de B/. 10,000.00
  • 10 premios de B/. 5,000.00
  • 10 premios de B/. 1,000.00
