Asamblea Nacional aprueba en tercer debate ley para prevenir pérdidas y desperdicio de alimentos.

El Proyecto de Ley 396, que establece medidas para la prevención de pérdidas y desperdicio de alimentos y promueve la seguridad alimentaria, fue aprobado en tercer debate por el Pleno de la Asamblea Nacional con 46 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

La iniciativa busca establecer un marco regulatorio que permita aprovechar de manera segura los alimentos aptos para el consumo, evitando su desecho y contribuyendo a reducir el hambre en Panamá.

El proyecto también dispone que el Ministerio de Salud (MINSA) será la entidad encargada de regular y garantizar la seguridad, inocuidad y calidad de los productos, de modo que los alimentos rescatados y redistribuidos mantengan las condiciones adecuadas para el consumo humano.

“La aprobación de esta ley generará beneficios directos para distintos sectores de la sociedad. Para el sector empresarial, permitirá reducir pérdidas operativas y fortalecer sus estrategias de responsabilidad social y sostenibilidad, contribuyendo a un modelo de economía circular. Para las organizaciones beneficiarias, significará un flujo más constante y seguro de alimentos que permitirá ampliar su capacidad de atención a poblaciones vulnerables. Y para la comunidad en general, esta ley representa la oportunidad de reducir el hambre y la desigualdad, promoviendo una cultura de aprovechamiento responsable de los recursos”, detalló el Banco de Alimentos de Panamá (BAP).