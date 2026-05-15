Diputado Luis Camacho aspira a la presidencia de la Asamblea Nacional

El diputado Luis Camacho anunció que aspira a ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional, en medio de las negociaciones y análisis que desarrollan las distintas bancadas legislativas.
El escenario político se da previo a la instalación de la primera legislatura del tercer periodo de sesiones ordinarias del Órgano Legislativo, donde las fuerzas políticas buscan acuerdos para definir la nueva junta directiva.
La aspiración de Camacho surge mientras las bancadas evalúan alianzas y apoyos internos de cara a la elección que marcará el inicio del nuevo periodo legislativo.
Luis Camacho anuncia aspiración para presidir la Asamblea Nacional
Hasta el momento, otras agrupaciones y diputados también mantienen conversaciones sobre posibles candidaturas y consensos dentro del hemiciclo.
La elección de la presidencia de la Asamblea Nacional suele convertirse en uno de los principales focos políticos del país debido a la influencia que mantiene la junta directiva sobre la agenda legislativa y el funcionamiento parlamentario.
En las próximas semanas se espera que las diferentes bancadas definan oficialmente sus posturas y candidatos para la conformación de la nueva directiva legislativa.