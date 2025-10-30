Cruces de palabras entre diputados marcan el cierre de las sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional

Este jueves 30 de octubre, durante el último día de sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional, se originaron fuertes discusiones entre diputados de las bancadas Vamos, Panameñista y Realizando Metas, debido a diferencias de criterio y cuestionamientos surgidos en el debate de los proyectos anticorrupción y las reformas al reglamento interno del Legislativo.

La diputada de la bancada Vamos, Janine Prado, criticó que la presidencia de la Asamblea haya olvidado actuar con transparencia y cumplir con los principios de austeridad y rendición de cuentas, al constatar que no se ha logrado reducir la planilla del Órgano Legislativo.

"El llamado bloque opositor que muchos prometieron se quedó solamente en un discurso. Solo unos pocos hemos demostrado con hechos, con votos y con coherencia que estamos comprometidos con el país y no con privilegios", dijo la diputada.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, defendió su gestión señalando que cumple con sus responsabilidades como diputado, y denunció la existencia de agendas políticas internas dentro del pleno legislativo y que no tiene temor de retomarse privilegios como diputado.

En cuanto a la eliminación del artículo que proponía descuentos a los diputados que se ausenten de las sesiones, dentro del paquete de reformas al reglamento interno, la presidenta de la Comisión de Credenciales, Dana Castañeda, aseguró que todos los proyectos vinculados al reglamento han sido ampliamente debatidos.